專訪｜張雷憑處男劇紅到爆肝急入院　任飛車替身險車頂連頭被勾走

現年69歲的張雷有份參演最近熱播的無綫（TVB）新劇《逆天奇案2》，不少觀眾都驚嘆這位快將70歲的老戲骨依然Fit到爆。新一代觀眾只看名字可能未必知道他是誰，但見到他的樣子絕不會覺得陌生，對於資深電視撈飯的劇迷來說更加是熟悉不過。張雷受偶像李小龍影響，17歲時參加了「武師演員訓練班」，從千人中脫穎而出成功入行，當了5年的武師後，張雷在因緣際會下走到幕前做演員，頭炮《C.I.D.》便「高開」當上男主角，瞬間爆紅，其後電影、電視雙線發展，演出多套作品，就算其後退居配角，但他所演《天龍八部》中的鳩摩智及《神鵰俠侶》的「金輪法王」，至今依然為人津津樂道，成為代表作。

雖然快將70歲，但張雷依然Fit到爆。（梁碧玲攝）

同時，張雷鍾情飛車且技術高，於80年代聯同10多位志同道合的武師兄弟組隊「香港特技」，成功帶港式飛車動作熱潮。然而，眼前這位鐵漢私下也有柔情的一面，與另一半相知相愛40多年，他形容對太太的愛如呼吸般自然，認真冧到爆。在接受《香港01》的專訪中，張雷不但暢談了其半世紀星光道路，以及帶我們走進了他的愛情世界，還大爆了當年孖周潤發做電影男主角時，搞到被警察追的曳事。

相隔17年再拍無綫劇的張雷，透露當初收到監製劉家豪電話邀請，他覺得劇裡面的故事和角色都非常適合自己，所以就試試。今次在《逆天奇案2》中，張雷一改鐵漢形象，與黃嘉雯有段感人父女情，講他為了兌現對女兒的承諾，做了逃犯，令人動容，他自己演出時都被感動哭了幾次，又言雖與黃嘉雯首次合作，但感覺「出晒嚟」。

受偶像李小龍影響入行 認有明星夢千人中脫穎而出

17歲便入行做龍虎武師的張雷，在演藝圈打滾超過半個世紀，他形容「真係眨眼咁快」，一切仍如昨日發生的事一樣：「（當時）同啲朋友一齊龍虎武師入行、一齊玩，什麼走位、彈下、跳樓、飛車，眨吓眼就一段時間了。」

張雷坦言當年受偶像李小龍影響，加上拍戲薪水較其他職業可觀，自己又會功夫，覺得打打下就有錢收，幾好玩，於是無心讀書的他毅然報考「武師演員訓練班」：「嗰時出面啲人搵幾蚊一日，但我哋拍戲做龍虎武師都有幾十蚊一日，而家聽落好似好少，但嗰時買村屋都係廿萬，而家要成千萬了。」

張雷自言是李小龍迷，李小龍影響他們這一代很多，大家找兩條地拖棍，鑽两個窿綁條繩就扮雙節棍，仲有神龍擺尾、小龍問路等招式，基本每個人都會，而且滿街都是李小龍髮型，當年入行都是受對方影響。（受訪者提供）

入行有得玩、兼有得打功夫，又可賺錢外，張雷原來還有個明星夢：「明星夢梗係有啦，讀訓練班嘅時候，老師問我哋第日想做咩，多數話做龍虎武師、做武術指導或做演員，得我話做明星。啲同學仔聽到就哈哈大笑，但（我）真係有明星夢㗎！細路仔係咁坦白㗎啦！」

張雷自細開始習武，身手了得。（受訪者提供）

千人中脫穎而出 有幸曾與李小龍同場

張雷直言當時訓練班競爭當然大，近千人報名參加，從中篩選20多人出來上堂，大家一邊做一邊學，有些人無興趣、有些人又頂不住等原因沒有繼續，最後獲師父帶出來拍戲的就只得10個、8個，當時張雷便跟隨巴山、石鬼、魯俊等著名武術指導到片場「撈嘢」，展開其「做星」之路。

張雷自覺幸運，初入行已有機會參演《龍爭虎鬥》見到偶像李小龍，雖然當時還是「新丁」只能站在大外圍，但親眼見到偶像拳腳已經非常興奮：「嗰時邊輪到我哋同佢交手，梗係洪金寶大哥、元華呢啲高手，不過可以遠距離裝下已經好開心。當時元華專做李小龍替身，你估李小龍真係全能呀？佢Side Kick犀利啫，你估佢打筋斗犀利呀？撻傷咗我之後啲戲點拍呀！我唔係又打得又撻得㗎嘛，個個大明星都有替身㗎啦，如果打到咁辛苦，你估嚟做泥工呀？梗係盡量畀佢哋休息好、養精蓄銳，心情靚靚拍之後嘅內心戲。」

龍虎武師入行的張雷，坦言當初真的懷著一顆想做明星的心，沒想像到一做就做過了半世紀。（梁碧玲 攝）

憑劇集《C.I.D.》一炮而紅 感覺飄飄然

當了約五年的龍虎武師後，張雷的星途迎來一個黃金機會，獲《C.I.D.》編導譚家明看中，覺得他打得幾下，後來參加面試被選中，就這樣從片場轉戰公仔箱，而且一來就是當男一：「我嗰時都唔知係主角，一攞到劇本：『吓？主角嚟㗎喎！』當然緊張，之前從來冇收過劇本，原來咁多字嘅？因為我哋以前跟張徹導演拍武俠片時邊使睇劇本，大家嘻嘻哈哈飲個茶就埋去打。」

張雷1975年加入無綫並拍攝了《C.I.D.》。左一是任達華。（《C.I.D.》截圖）

張雷飾演「王森」一角深入民心，「二撇雞」造型令觀眾留下深刻印象。（《C.I.D.》截圖）

張雷續言：「我都算幸運，咁又俾我撞到。而且導演都會在場教你，見你呢啲死𡃁仔識鬼咩，咪點你兩句，見你口齒不清咪又叫你講多次囉。邊使問導演咁多㗎，導演好專業㗎嘛，咁樣（摸著下巴）喺度，未必同你講有咩唔妥，就一句『嚟多個吖』，我記得當時劇本好長，幾頁紙，幸好我呢啲習武之人，記拳都幾十招啦，記對白有乜難。」

張雷又指當時幾個導演拍攝風格各不同，有些喜歡長鏡頭，有場追賊戲他要跑上9層樓梯一鏡落，雖然NG了幾次，但勝在那時年輕又弗，完全沒問題：「同埋導演覺得你情緒唔穩定，就會叫你做幾下掌上壓，做完釋放咗就冇事，我哋當時係咁，冇諗原因㗎，導演要求，我做到咪交畀佢囉。」

《C.I.D.》受歡迎，翌年開拍《C.I.D.(II)》。（《C.I.D.(II)》截圖）

張雷在《C.I.D.(II)》繼續有份擔正，周潤發劇中飾演變態殺手。（《C.I.D.(II)》截圖）

之後再有《新C.I.D.》，張雷當時可謂「幹探專業戶」。（《新C.I.D.》截圖）

劇集爆紅，身為男主角的張雷當然人氣急升，紅到去星馬泰甚至美加，不但出街拍外景有大批市民圍觀，所到之處亦被索簽名，他笑言：「真係會飄飄然㗎！聽就聽得多，終於領略到何謂飄飄然。去餐廳酒樓食飯飲茶，會有人幫你埋單；有時拍外景，市民見到我哋開工會興奮叫囂，又好多人搵你簽名，簽喺衫、紙巾，甚至簽喺身上都有，有啲熱情粉絲仲會攬下你。記得嗰時與華仔（任達華）到新加坡登台，感覺就好似當年Beatles來港一樣。」

紅到影、視雙發展 捱出肝病險送命

不過紅都要付出代價，日以繼夜又拍電影又拍劇拍不停，令張雷身體響起警號，捱出嚴重肝病。他說年少時什麼都不懂，只覺得身體很累，至有次去廁所，黃元申見他的尿深到啡色，他起初還以為是上火而已，後來還是去了看醫生：「一去醫院，醫生就話我肝病好嚴重要入院，我話仲有劇同電影拍緊，拍埋先入得唔得？我記得醫生好有型咁講：『而家入唔入醫院就你自己決定，如果你而家唔決定，遲啲入咗醫院就唔係你決定。可能瞓咗喺街，入咗醫院你先至知，我即刻吓咗一聲，然後即刻入醫院。」

張雷當時日以繼夜又拍電影又拍劇拍不停，患上嚴重肝病都不知道。（梁碧玲攝）

張雷當年與黃元申（中）合作無間，因而成為好朋友。（《C.I.D.》截圖）

張雷笑指住院期間，慰問花籃擺滿兩層樓，有人還以為是什麼領事醫院。而在醫院休養了1個月，睡眠足飲食好，又沒得運動，張雷足足胖了，但當時正在拍攝電影《入冊》，導演說連不了戲，所以馬上給了他兩萬去蒲返瘦：「都係一般夜生活，主要掟飛鏢和打枱波，出院後已經冇再飲酒。」

但亦因為《C.I.D.》受歡迎，張雷往後幾年的角色都離不開演幹探，他坦言以前演到覺得很悶，不想做，但現在回想就有點後悔：「我年少時鍾意變化、鍾意拍幾日幹探，又拍幾日大俠，唔想拍又可以去做武術指導、導演等唔同崗位。但我應該繼續做（幹探）。銀壇鐵探曹達華都做咗成世，黃飛鴻嗰個由第一日入嚟，拍到死嗰日都仲係黃飛鴻啦！」

張雷稱當時有幾年無論電視還是電影都是演幹探，開始覺得悶。（梁碧玲攝）

曾放棄演「小魚兒」 「金輪法王」成經典

除了演活幹探角色，遇到王天林和簫笙，令張雷的角色帶來變化，尤其「金輪法王」絕對是代表作之一。不過原來在演「金輪法王」前，王天林曾找張雷演《絕代雙驕》，但他自爆當時為了守住招牌鬍鬚，年輕時不懂珍惜，不想做就不做，而放棄了演「小魚兒」。後來蕭笙找他演《神鵰俠侶》的「金輪法王」，但回想當時要在酷熱天氣下戴頭套演「金輪法王」的經歷，張雷至今仍非常難忘：「可能蕭笙叔嫌我個頭太細，於是就黐了個光頭，再黐眼眉、黐上、下鬚等，成個妝黐咗9件嘢，尤其個頭套好焗，於是我就諗到喺中間整啲嘢，令它有少少空間冇咁熱，但個頭就尖起咗，所以秦煌就叫我尖頭和尚了。」

張雷所飾演的「金輪法王」，絕對是經典中的經典。（《神鵰俠侶》截圖）

張雷稱當時拍攝時正值大熱天，戴住頭套一度陷中暑邊緣

拍攝時險中暑 揭「鵰兄」真正身分

張雷續指：「記得當年拍攝時，天氣好熱30、40度，劇情講我要蒙古兵打中原，蒙古兵要列隊，點知一個一個咁中暑暈低，救護車一架又一架，好得人驚，於是我就諗『真係咁熱咩？』，就企咗出去試吓，企一陣真係眼前一黑，我諗就係中暑嘅先兆。」而大家好奇劇中的「鵰兄」，張雷揭對方身分其實是著名武術指導「孖大」梁盛熊，他稱對方當時所穿的「鵰服」又熱又重，至少重40磅，還要在接近40度高溫下又吊威吔又要打，非常厲害。

劇中另一主角「鵰兄」的扮演者是著名武術指導「孖大」梁盛熊。（《神鵰俠侶》截圖）

張雷笑指雕兄不易做。

與周潤發識於微時 曾貪玩揸道具車去遊車河被警察追

除了電視劇外，張雷也參與過不少電影演出，而他踏足影壇首部擔正電影《入冊》，便是孖住周潤發齊齊做男一。張雷指兩人差不多時間出道，電視、電影都合作過，所以非常老友，當然大家後生仔時，曳嘢一定有，他回憶道：「當時我哋拍緊《出冊》，貪玩就揸㗎道具車出去遊車河，點知突然有警察聲，原來係捉住我哋，我哋即刻揸追片場，後來製片幫我哋搞掂了。我同發仔而家仲有聯絡，佢邀請過我一齊跑步，但我跑開自己屋企呢邊，而且我跑步只係熱身，跑完仲要繼續做Gym、操拳。」

張雷與周潤發差不多時間出道，在電視和電影上都合作過。（梁碧玲攝）

二人在電影《入冊》一齊當上男主角。（《入冊》截圖）

組成「香港特技」帶起港式飛車熱潮

至於談及其特技人生涯，張雷最高試過從五樓跳下來，他說跳樓戲沒有鋼索的，只有些紙皮盒。他續言叫得特技人做的，每個動作都是很危險，只要少少失手甚至連命都無，但只要做好準備夠冷靜，動作、時間把握準確便無事，還很好玩。張雷直言撞傷、拗柴、流血縫針這些「基本嘢」一定有，但托賴沒有遇過任何嚴重的受傷，原來對他來說最危險的不是跳樓、跳海或火人，而是拍飛車。

張雷醉心飛車特技。（受訪者提供）

張雷於80年代與一班武師兄弟組成「香港特技」，為《最佳拍檔》系列、《殺出西營盤》、《毀滅號地車》、《八彩林亞珍》等多部電影設計武打場面及親身上陣飛車場口，張雷表示當年看了幾部特技的西片，觀眾看完裡面的飛車場面嘩嘩聲大讚厲害，聽到有人說只有外國人才能做到，香港拍不出這種效果，但他覺得他們也能做到，加上有武師底子，對動作方面有一定認識，於是便找來一班酷愛飛車的兄弟組隊，大家還會練車，非常認真：「我哋係要將啲危險剔晒出嚟，避開佢，盡量喺安全情況下進行。觀眾睇起上嚟梗係要好危險喇，如果觀眾覺得唔危險使乜你特技人做啫，觀眾話：『嘩！死人個喎。』咁就啱了，咁我哋安安全全落車就得了。」

張雷於80年代與一班武師兄弟組成「香港特技」。（受訪者提供）

《最佳拍檔》成得意之作

張雷續言：「拍翻車、跳車唔危險㗎，翻車有翻車架，安全帶六點，你只係喺裏面碌，冇嘢㗎！我覺得最危險係我試過拍《最佳拍檔》有幕要揸車從貨櫃底打橫跣出去，因為要喺適當時間閃低，如果有錯失，隨時車頂連頭一齊飛咗出去，正式係腦袋搬家了。」

張雷覺得最危險是試過拍《最佳拍檔》有幕要揸車從貨櫃底打橫跣出去。

時間要拿捏得好準確。

否則「腦袋搬家」。

除了帶起港式飛車動作熱潮外，張雷在改車方面都有一手，在《最佳拍檔》中許冠傑和麥嘉所駕駛的「鬼馬神仙車」，就是由他將一部福士甲蟲改裝而成。他又笑指為滿足觀眾的殘酷感，覺得看勞斯萊斯撞落海這才過癮，所以他們會特意從外國訂些靚車回來「炒」：「幾萬蚊一部車，一個shot就掟落海。當然用靚車好睇過用啲『梅菜』，而且套戲後來幾紅，使幾萬收幾千萬（票房），石堅、麥嘉佢哋咁叻識計數嘅。」

在《最佳拍檔》中，張雷也有為許冠傑做替身，他表示主要都做飛車替身較多。問到許冠傑有否說想自己試一下？張雷說又沒有，始終還是交給他們專業的去做，不過許冠傑會在現場看著，大家又會閒聊聊一下怎樣去玩，同樣熱愛開車。

在《最佳拍檔》中許冠傑和麥嘉所駕駛的「鬼馬神仙車」，就是由張雷與兄弟將一部福士甲蟲改裝而成。（受訪者提供）

張雷稱在《最佳拍檔》中，主要做許冠傑的飛車替身較多。（《最佳拍檔》截圖）

特技人不等於玩命

身為資深特技人的張雷，表示做特技人是會有想挑戰的心，但絕對不是玩命，都是一份工作要返工、放工，拍出來大家滿意的，幫到導演、幫到套戲，觀眾又看得過癮，這樣便完成任務：「我哋都有啲玩命嘅同事㗎，但嗰啲絕對係雪藏嘅，玩命嗰啲咪幫手攞吓Pad、拎吓袋，特技嘢唔使你做，玩咗命我點同你屋企人交代呀！」

身為香港動作特技演員公會副會長的張雷，在今年公會春茗晚宴上獲頒「傑出貢獻大獎」，表揚其帶起香港的飛車動作熱潮。（受訪者提供）

沒想過退休 主角配角一樣過癮

張雷認為無論演藝工作還是人生，高低起伏一定有，但個性樂觀的他，不會刻意記住，就算以前由男主角，慢慢退居成為配角，那個心理關口都很快就過去了，「冇去諗，例如《C.I.D.》做主角，都有一兩集講其他故事；就算之後金輪法王唔係男主角，但都好過癮；仲有處境劇《相依為命》都由頭帶到尾；我成日都有得做嘅，又未試過嗰啲好閒過一過鏡飲杯茶嘅角色，所以唔會覺。」

雖然如今年近70歲，但張雷沒有一點老態，工作依然沒停過，走勻香港、內地及馬來西亞來，包括：電視劇、電影、網劇、網大等等都有，他直言沒有想過退休，很多範疇可以繼續做，而且現在有得揀，會教壞人的不做。

快將70的張雷，不但身型keep得好，心態亦非常好。（梁碧玲攝）

鐵漢柔情 對太太一條心

事業上不斷想試新事物、尋求新突破的張雷，感情方面對太太鄭淑儀卻一條心，並於2017年與對方簽字註冊，結束39年的愛情馬拉松，正式成為合法夫婦。問到張雷當時為何突然有此決定？眼前的這位鐵漢，望一望陪同他前來訪問的太太後，竟有點怕醜地說：「得閒囉，啲朋友成日催我，咁啱嗰日有期，我哋咪話『ok吖，好呀』就搞掂了。我有乜所謂啫，都係多張紙，就算冇呢件事（結婚）都已經（對對方）有承諾同身份，法律認可唔重要，最重要係我哋雙方認可對方。我們未結婚前感情都比好多夫妻好，從冇嘈交，好多人羨慕我哋。」

張雷與太太鄭淑儀相知相愛40多年依然恩愛。（受訪者提供）

兩人能維持一段關係至今40多年絕不簡單，問到箇中秘訣時？張雷的觀點是：「有諗維繫方法就已經錯咗啦，維繫就係維繫，仲要去搵方法？如果冇咗個方法咪『瀨嘢』？我哋一齊係好自然，唔可以諗方法去建立關係。就好似揸車咁已經好自然，你唔通仲諗倒後鏡、踩煞制呢啲呀！如果諗方法即係出現咗問題，但我哋冇出現問題。」

而在太太面前，張雷笑指自己屬剛中帶柔、柔中有剛，只要二人在一起，任何言行舉止都已經是很浪漫，那個程度就如呼吸一樣自然，「仲講製做浪漫？咁就弱咗啦！（那你最喜歡太太那一方面？）全部！」果然冧到爆。

張雷笑指自己屬剛中帶柔、柔中有剛。（受訪者提供）

不過張雷都坦言經常與太太談及生死問題，並答應將來先讓對方「走先」，「佢走先，我可以照顧埋佢最後嘅事情，如果我死咗先，佢可能會好擔憂、好傷心，要好多繁瑣嘅事情要處理，所以痛苦嗰啲等我受咗先，我頂得住。」

場地：Charcoal Bar

Studio Meta