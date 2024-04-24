洪卓立分手半年近況曝光　體重達200磅竟不是盡頭被指更脹

歌手洪卓立自從去年無預警宣布與Hillary劉沛蘅分手後，曾下定決心減肥重新出發。當時他更稱：「因為 #bulking 的關係，看起來就好像自暴自棄肥了很多，其實恰巧相反，一星期差不多有四至五天去做gym，但醜婦終須見家翁，大家昨天還是要看到小弟，增磅增肌到200磅，可真的是我人生巔峰，其實肌肉量還未達標，還想繼續增磅，但接下來的工作實在怕不夠時間減回去，之後就是地獄式減肥時間了，期待瘦下來的時候，希望剩餘多一點點肌肉吧，辛苦教練。」

洪卓立曾自爆爆肥至200磅（陳順禎攝）

洪卓立強調正積極健身。（陳順禎攝）

但二人分手近半年，洪卓立的近照依然非常腫，未有變瘦跡象！雖然如此，仍未損粉絲對他的愛戴，他將於5月4日舉行的順德站演唱會門票已售罄！他早前接受內地媒體訪問時重提廣州演唱會失聲一事，洪卓立透露喉嚨當時冒出了濃烈的血腥味，脆弱的聲帶不堪重負，第二天更是幾乎完全失聲。

新照都未瘦得返！（小紅書照片）

都幾圓！（小紅書照片）

他去看醫生，照內窺鏡，發現失聲的根源在於聲帶的兩條肌肉無法正常開合。他看過西醫，但這一問題無從手術、無藥可吃；亦試過中醫的針灸和推拿，但都收效甚微。 洪卓立感到沮喪，他主動向公司提出要休養一段時間。他儘量不說話，非必要的聚會都不參加，洗澡也不再唱歌。如此過了半年，依然沒有好轉，「一粒高音都唱不出，很絕望」。

呢張係照騙！（微博照片）

直到他遇到了一位老師，聲樂理論顛覆了他十幾年來所學：「老師的發聲方法比較偏向歌劇男高音，上課先讓我幻想跟山頂的人喊話。一開始我心想，我聲音都發不出了你還讓我喊，還以為自己被騙了。」每次上完課，聲帶肌肉都「累到抽筋」，但很神奇地，當他適應了這套方法後，不到一個月就找回了聲音。