連詩雅陳家樂結婚一周年即將升呢父母　拍節目撻着維持兩年地下情

連詩雅（Shiga）與陳家樂（Carlos）在去年4月24日舉行婚禮，今日（24日）適逢兩人結婚一周年，連詩雅在IG曬出婚禮當日的靚相，慶祝這個大日子，她寫道：「A year ago today❤️眨吓眼就過咗一年，好似係尋日嘅事，緊張咗一整日，事前好多嘅功夫，但係望返轉頭，覺得係個一世都會記得嘅回憶。轉下眼我哋將踏入另外一個身份，希望一切都順利，一家人開開心心，身體健康，繼續互相包容，互相愛護，一齊成長🥰Happy 1st Anniversary @carlosbb」

連詩雅（Shiga）與陳家樂（Carlos）在去年4月24日舉行婚禮。（IG@shi_ga）

今日（24日）適逢兩人結婚一周年。（IG@shi_ga）

好幸福！（影片截圖）

郎才女貌。（影片截圖）

好合襯。（影片截圖）

眨吓眼就過咗一年！（影片截圖）

連詩雅與陳家樂在2020年被爆因合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》而擦出愛火，雖然兩人未有正面回應緋聞，但就多次被撞見拍拖行街，更公然在社交平台打情罵俏，頻頻放閃。直至2022年6月陳家樂向連詩雅求婚成功，地下情亦終於修成正果，兩人去年4月正式拉埋天窗，今年2月更宣布造人成功，新婚未夠一年即傳來喜訊，幸福滿瀉！懷孕後仍繼續工作的連詩雅，早前曾在IG公開「返工mode」同「放工mode」的近照，可見她手腳依然纖幼，完全是「肥B唔肥人」，絕對是最美孕婦！

連詩雅與陳家樂在2020年被爆因合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》而擦出愛火。（IG@shi_ga）

今年2月宣布造人成功。（IG@shi_ga）

完全睇唔出孕肚！（IG@shi_ga）

開啟「返工mode」的連詩雅如Model上身，對着鏡頭擺出各種Pose。（影片截圖）

勁！（IG@shi_ga）

身穿貼身長裙的連詩雅明顯肚凸凸。（影片截圖）

肥B唔肥人。（影片截圖）