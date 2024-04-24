香港婚後事｜羅天宇疑緋聞纏身缺席記招　賴慰玲：佢事業收割緊

繼劇集《婚後事》掀起熱度和討論點後，無綫推出全新綜藝節《香港婚後事》，由劇中四位主角陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇首次合作擔任主招半talk show 半真人騷形式帶出多個不同「婚姻及愛情」議題，並邀請多位名人嘉空討論，小至婚前戀事、婚後夫妻意見不合、冷戰，大至精神及肉體出軌、離婚等，同視點探討各種愛情及婚姻觀。

羅天宇缺席記招。（葉志明攝）

無綫今日（24/4）於電視城舉行記者會，節目主持陳自瑤、賴慰玲及黎諾懿齊齊現身，獨欠羅天宇未有亮相。黎諾懿受訪時表示：「今次以Glamping形式做綜藝節目真係好正，因為可以做返自己，可以輕鬆咁去玩，就好似賴慰玲咁，佢完全表現到好似真人騷咁，第一次喺鏡頭面前做咗一啲比較失儀嘅動作，多謝佢嘅無私奉獻。」

賴慰玲續說：「今次我哋嘅形式係燒吓嘢食、打邊爐同埋係一個大自然嘅環境下，你會感覺到大家係好放鬆，就連坐姿都會有唔同。變咗連平時都唔會講嘅嘢都講埋出嚟。但我今日有一種感覺，喺咁多個嘉賓之中，朱文瀚同張振朗係冇嘢令到我有咩學習，冇咩令我哋有長進嘅知識。反而要我哋同佢哋兩個講要好好裝備自己，提醒佢哋係適分年齡。（羅天宇今日唔見人？）佢事業收割緊，其實經過今次之後，我先發覺佢係一個大暖男嚟，無人係唔鍾意佢，到時大家可以透過呢個節目了解佢再多啲。」