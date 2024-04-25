錢小豪兒子龐景峰秘撻《六合彩》主持　入行多年桃花極旺不缺女伴

錢小豪與國際華裔小姐前妻郭秀雲的兒子龐景峰（原名︰錢浩然），2歲時父母離異，之後母親郭秀雲改嫁鋼鐵大王後人龐傑後改姓龐，不過龐景峰與生父錢小豪關係仍十分close，近年更隨生父踏上武打演員之路。

錢小豪的兒子龐景峰（原名錢浩然）。（資料圖片）

媽媽郭秀雲和叔叔錢嘉樂。(賴家俊 攝)

龐景峰近年更與3位好友創立「新道館」，是全港唯一一間電影特技學校，道館座立於鰂魚涌，佔地1700呎。向來桃花極旺的他最近疑似撻着《愛．回家》小花羅雪妍，二人不時出雙入對，有不少戀愛證據。

出雙入對！（小紅書照片）

幾襯！（小紅書照片）

關係密切！（IG/@andrew.pong）

龐景峰曾與模特兒何佩珈（Peggy）拍拖兩年半，之後2021年又被爆暗撻細7歲的靚女網紅女友Hailey，當時拍拖不久，龐景峰即帶女友見嫲嫲及拍攝全家福，不過就未有下文！最近，龐景峰就被影到與羅雪妍一同到自己的特技學校，二人亦曾一同出席公開活動。

龐景峰曾暗撻細7歲的靚女網紅女友Hailey。（IG@andrew.pong）

羅雪妍（Uki）在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面飾演接龍財務部職員、經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」。Uki曾參與ViuTV劇《仇老爺爺》與盧海鵬同場，以及《黑市—心靈寫真》與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元 ；之後她於2020年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫，至今參演過《回歸》、《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》等10多套劇集，雖然閒角居多，但都不乏機會，而且還曾擔任《六合彩》主持。