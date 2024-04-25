51歲混血男星突然減產兼暴瘦惹觀眾擔憂　去年曾大病自言活着就好

現年51歲的海俊傑2018年復出香港樂壇，之後簽無綫（TVB）部頭合約拍劇，先後參演多部無綫（TVB）電視劇，包括經典翻拍劇《十月初五的月光》、《法言人》、《逆天奇案》等，成功入屋，不過最近卻減產。在近日熱播的《逆天奇案2》中段才亮相，不過由於消瘦不少而令觀眾驚訝。

海俊傑當年幾靚仔。（受訪者提供）

海俊傑再於《逆天奇案2》中飾演古Sir。（劇集畫面）

真係瘦咗好多。（劇集畫面）

海俊傑在《逆天奇案2》中再次飾演古sir，戲份明顯比第一季減少，最近亮相劇集更非常瘦削，老態盡現，隨即引起觀眾討論，更有人擔憂其健康。原來海俊傑於去年大病一場，7日只食流質食物，當時他更表示：「細菌真的很厲害！」

原來去年海俊傑大病一場。（IG圖片）

康復後積極做gym大騷麒麟臂。（IG圖片）

康復後海俊傑稱終於可以重拾每日做運動的習慣，並發文向粉絲報平安道：「回來了！堅持每日運動」。他又曬出做Gym黑白相，相中海俊傑手持槓鈴片，大曬手瓜起腱的巨臂，相當嚇人。他又發文標註：「痛苦的滋味」、「免疫力」、「活着就好」，看來病癒後對健康愈加注重。

海俊傑於1994年參加第十三屆新秀歌唱大賽奪冠入行，簽下華星唱片，更曾獲得1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎新人獎（男歌星）銀獎」，當年憑四分一的英國血統及混血外表而獲得不少機會，後來唱歌事業停滯，就轉戰電視圈。