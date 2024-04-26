56歲失婚男星被前妻背叛疑未忘情　做gym減磅背心印「我愛老婆」

現年56歲的魏駿傑近年轉戰內地發展，不時拍片與網民互動，但大家就將焦點放在他油光滿面以及暴脹的身形上，紛紛感嘆他發福大走樣，十足中年大叔，與昔日小生形象完全不同。而魏駿傑亦接受網民建議，積極減磅，日前他就上載了一段做Gym片，片中所見他利用各種器材鍛煉手臂、背肌等等，不過網民就將焦點放在他身穿的背心上，事緣背心上竟印有「我愛老婆」！

網民紛紛留言感嘆走晒樣！（影片截圖）

積極減磅。（影片截圖）

密密做gym。（影片截圖）

瘦咗。（影片截圖）

滿頭大汗。（影片截圖）

非常落力。（影片截圖）

不過網民就將焦點放在他身穿的背心上。（影片截圖）

印着「我愛老婆」四隻大字。（影片截圖）

操肌。（影片截圖）

還印有「老婆寵得好招財又進寶」及「老婆奴」。（影片截圖）

近期魏駿傑經常分享健身片段，見他滿頭大汗，全身濕透，非常落力，而他身穿的背心就成為焦點，上面除了印着「我愛老婆」四隻大字之外，還印有「老婆寵得好招財又進寶」及「老婆奴」，相當搶鏡！不過其實魏駿傑早在2020年已經與前妻張利華離婚，2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。而張利華離婚後亦愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。有指張利華經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，經常出席奢侈品牌活動，又全身名牌，生活富貴！

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

張利華離婚後愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並成為對方旗下猛將。（小紅書圖片）

成功融入社交名流圈。（小紅書圖片）

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而魏駿傑在離婚後就獨力照顧女兒，更明言「終生不娶」，2021年他曾在節目中談及人生低潮，更自爆有過輕生念頭，自此絕跡幕前。直至去年魏駿傑重新活躍於社交平台，並宣布未來兩三年都會長駐內地發展，更加入直播帶貨行列，成績相當不錯！

積極直播帶貨！（影片截圖）