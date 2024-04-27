惠英紅前度年近花甲升呢做人父　曾與多位女星交往腳踩四條船

惠英紅前男友，現年56歲的黃子揚曾參演電影《逃學威龍》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》、《賭俠1999》等，專演反派的他更被封為娛樂圏「十大惡人」之一。2017年黃子揚與細20年的經理人BoBo展開第三段婚姻，現時長駐內地發展。日前，他宣布喜訊：「最近好多人問我怎麼不更新段子不直播呢？我現在除工作外，大部分時間都在陪大王待產，她不願意露臉總說自己醜，但我覺得她這時是最美的。」，黃子揚首次為人父。

恭喜恭喜！（截圖）

黃子揚過往的感情史非常精彩，他曾與多位圈中女星拍拖，而且一其經歷三段婚姻。異性緣甚佳的黃子揚，在1988年與陳加玲相戀，1989年與年長7年的惠英紅拍拖，但3年後雙方反面收場，惠英紅怒揭黃子揚一腳踏四船，據知其中一位女友就是黃子揚的第二任太太Winnie，惠英紅更以「劫財劫色」來形容黃子揚，甚至直言這段戀情是她的人生污點。1998年黃子揚與外籍女友Tina結婚，兩年後離婚收場，之後他與林俊賢前妻Winnie結婚，兩人在2016年離婚。

黃子揚也是天生惡人相，於《賭俠1999》很搶戲。（劇照）

惠英紅在1980年代曾經與著名武術指導程小東和劉家良傳出緋聞，其後再在1988年與年輕七載的香港藝人黃子揚相戀，均未能開花結果。（IG／＠kara_waiyinghung）

黃子揚在內地發展，未有回港的意欲。（陳順禎攝）

黃子揚曾有不少女友！（微博照片）

直至2017年，黃子揚與比他年輕20歲的經理人BoBo結婚，近年他在太太陪同下於內地出騷、拍戲，兩公婆經常出雙入對，更公開在社交平臺大曬幸福。在曝光的畫面中，黃子揚幾乎全程陪伴了妻子每個孕期，就連日常的產檢也是由他全程負責拎包，看來已收心養性做好爸爸。

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