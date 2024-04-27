Lyman舞蹈劇場開鑼自評60分　對老婆愛心餐唔敢有怨言

Lyman舞台劇場《Unspoken》開鑼。（葉志明攝）

Lyman (香𦚯宅）喺香港嘅首個舞台劇場《Unspoken》昨晚（26日）開鑼。跳完個多小時，Lyman完騷後接受訪問時依然精力十足，他自言心情略為放鬆，但仍然有很多改進地方，自評60分：「我出汗到地下都濕晒，好在dancers無跌倒，專業，我會準時放佢哋食飯。」

完騷後，心情大好。（葉志明攝）

Lyman又感謝服裝同事為佢準備嘅緊身衫，令佢嘅麒麟臂睇落更壯，老婆嘅愛心餐亦功不可沒：「佢係好畀心機幫我keep fit ，不停整沙拉，夜晚會有少少薯片，但飲水最緊要。」問到有無食到厭，Lyman即時非常認真表示「無」、「唔會」、「完咗都係食呢啲」十分好笑。

韋羅莎同老公German。（葉志明攝）

Lyman表示今次演出因為包含戲劇部分，加上中文台詞，所以心情比《造星V》緊張，但開心有機會嘗試。而他亦有邀請寶姐欣賞，仲話為公主抱已準備好：「仲有11場都有信心keep到狀態，最感動位係其中一part ，每次做個手勢都會諗到好多嘢，我未試過咁喊，希望感動到觀眾。」

老婆Zoe由紐約返港定居，照顧Lyman起居飲食，仲有幫佢補中文。（葉志明攝）

其後香太Zoe亦有一同接受訪問，她大讚Lyman中文進步不少，Lyman即時插咀表示自己重金由紐約聘請補習老師來港：「點鼓勵？所以做12場，啲人工畀晒佢。」