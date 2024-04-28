張敬軒為歌迷會學工商管理　諗定愛駒叫「軒軒有力」

為咗今早喺馬場嘅演出，張敬軒一早起身「晨操」。（葉志明攝）

張敬軒今早（28日）現身沙田馬場，喺見證馬王誕生前，軒公先以靚聲送上《騷靈情歌》、《青春告別式》同《青春常駐》。張敬軒接受訪問時透露已落注，又踢爆經理人係專家，所以自己可以偷師。「so far每次都有斬獲，今日目標係贏部車。」

近日廣州出現極端天氣，軒公表示媽媽身在廣州，已經4日無出門。（葉志明攝）

他又透露入馬場最緊要著得靚，因為氣場會影響運氣。而為咗今日演出，軒公今早七點起身開聲，問到邊個負責晨操，他笑言：「成日都唔同，多數都係李興華先生（經理人），有時係霍汶希小姐，睇下做錯大唔大單。」問到有無興趣做馬主，軒公表示先養掂自己，又透露曾在騎術學校學過一年多，而起因是在菲律賓工作時，在當地騎馬後感到興趣，又自覺騎術不錯。「如果真係養馬的話，會幫佢改名『軒軒有力』或『靚軒王』。」

為咗歌迷會，張敬軒連工商管理都學埋。（葉志明攝）

提到早前任洪嘉豪演唱會嘉賓時，送上線上課程，軒公表示原意是想對方增值，但回看片段時，有玩對方嘅感覺。「所以唔好勉強，因為佢都好忙，讀到咪讀囉。我覺得學到嘢係緊要過張證書，因為佢哋已經就業，只不過錦上添花，唔好太有壓力。我自己都讀緊類似工商管理，主要係for歌迷會，我無諗過做好歌迷會咁難，佢哋有啲唔係跟住我大或做呢行，唔知我同歌迷點溝通，有時佢哋安排唔好，令歌迷唔開心我又唔想，行政上我自己又唔識睇住啲錢，譬結我無諗過兩場生日會用咁多錢。」張敬軒又大讚劉德華歌迷做得十分出色，與其請人返嚟管理，不如自己先去學習。由於5月會有錄音室展覽及開班上堂，所以希望先處理好歌迷會部分。