米雪姨甥女愈大愈靚竟撞樣高海寧　媽媽雪梨18歲未婚生子星途盡毁

徐少強和雪梨的女兒、米雪姨甥女徐頴堃（Erica）2011年參加溫哥華華裔小姐選美，勇奪冠軍出身，2013年度選港姐入五強。即便以「星二代」之名闖演藝圈，多年來徐頴堃仍星途發展平平。近日她到上水工作，竟被誤認為當紅火旦高海寧？

徐頴堃今年37歲。（IG／＠ericacwk）

徐頴堃在上水廣場工作，有人發文指見到女明星拍廣告，陣容強大，並指現場有很多人影相，更發文Hashtag「高海寧」。不過大批網民指這不是高海寧，外表同高海寧相差甚遠，不解為何會認錯為對方。

雪梨一對仔女徐偉棟及徐頴堃相繼入行。（IG：@ericacwk）

徐頴堃的媽媽雪梨15歲時因愛上有婦之夫徐少強，誤當「小三」，令原本大好的星途盡毀，三年後再誕下徐頴堃，不足一年，二人就決定分開，長達7年的愛情始終無名無分。雪梨曾作客好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》時大談當年因懷孕而急流勇退的點滴，她說：「當年家姐都好紅，我光芒係超越咗佢，又要拍電影又要拍電視。當年就係拍徐少強投資嘅電影而認識對方，一開始大家都好Cool，片場見到都係打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就深深愛上了他。當年我只得15歲，我形容當時係天真無邪、係驚喜啊，你大我十幾年都會死喺我手度！」

徐頴堃在上水工作。（小紅書）

徐頴堃在上水工作。（小紅書）

竟被誤認為高海寧。（小紅書）

竟被誤認為高海寧。（小紅書）

同高海寧爭好遠。(ig@sammkoling)