九龍城寨之圍城｜道姑原來是美女　浸大電影系畢業仲同姜濤合作過

近日電影《九龍城寨之圍城》舉行優先場，不少看過電影的人都讚不絕口，除了有一批「穩打穩紮」的演員演出外，有一位女演員甚為亮眼。那個在犯毒癮的母親與女兒的片段，點讚數量已經超過39萬，評論人數更每日遞增，不少人都在討論該名女演員到底是誰。

犯毒癮的母親與女兒的片段，點讚數量已經超過39萬。(ig@heiheianklee)

不少人都在討論該名女演員到底是誰。(ig@heiheianklee)

至於到底是誰引起網民的熱話？有人說她是萬茜，有人說她是李純，有說她是熊黛林，甚至說她是古力娜扎，原來這名女演員叫李紫僖。李紫僖是名香港演員，不少的舞台劇、電影、電視都有她的蹤影。她演出過很多舞台劇，包括《我和春天有個約會》、《南海十三郎》、《杜老誌》、《金鎖記》等，她曾經留在上海一年，演出《微微一笑很傾城》，後來又參與電視劇《賭城群英會》、《老表畢業喇》等演出，更是姜濤首部電視劇《退休女王》的女主角。

原來這名女演員叫李紫僖。(ig@heiheianklee)

李紫僖更是姜濤首部電視劇《退休女王》的女主角。(ig@heiheianklee)

李紫僖醉心演出，她畢業於浸會大學電影學院表演系，之後隻身飛往北京中央戲劇學院進修。在北京居住的期間，她為了練好普通話，求教於學院的老教授，為了學習耍劍，她求教於國家武術隊的教練為了吸收更多知識，她每天泡在中戲旁邊的小書店裡看劇本。為了把事情做好，她一直都虛心學習，勇於求教。

李紫僖畢業於浸會大學電影學院表演系。(ig@heiheianklee)

李紫僖亦曾於北京中央戲劇學院進修。(ig@heiheianklee)

李紫僖除了演員身份外，還參與不同幕後工作，曾為《飛虎極戰》當編劇，當過短片導演、攝影，後來更參與展覽製作、策劃。

李紫僖除了演員身份外，還參與不同幕後工作。(ig@heiheianklee)