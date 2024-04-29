張繼聰明年安排大仔張瞻外國升學 近日密密講人生道理：佢話佢知

張繼聰今日（29/4）現身荃灣出席《中國香港國際籃球邀請賽2024》記者招待會。提到17歲大仔張瞻準備下年外國升學，張繼聰受訪時表示：「其實佢外國升學係成個屋企嘅大事嚟，即意味住我哋會有幾年嘅事大家都會分開，但對我嚟講男仔呢樣嘢係好緊要，佢要好好享受呢個過程，同埋都無辦法，我哋做父母嘅都要學識放手，俾佢自己過自己嘅人生，反而呢排我同佢成日傾就無佢想去邊一個地方。」

張繼聰今日出席《中國香港國際籃球邀請賽2024》記者招待會。（陳順禎攝）

被問再張瞻去外國讀書是你們的決定？張繼聰續說：「其實一向都係佢自己嘅決定，就算以前考學校都係由佢自己揀，我哋做父母都冇干涉佢，反而我哋做父母嘅都希望佢係學生嘅生涯好好享受去學習。其實我都有同佢講，佢去外國升學，係阿爸阿媽好努力去換返嚟，就好似嚟緊我要拍戲又要除衫，變咗呢幾個月嚟要節食又做運動，就係咁付出搵錢供佢讀書，說話我就同佢講到呢度，希望佢自己思考吓，好多嘢都要付出，先有收穫。(佢聽完有咩反應？）佢話我知喇 。但佢之後會維持幾耐，自己就唔好太過奢求，你話佢幾時孝順，就唔係一時三刻囉。（佢冇反駁你玩少啲車，買少啲衫褲？）咁好彩冇喎，如佢去到講啲就，就應該一把反車埋去啦，咁講仲有人性嘅。」