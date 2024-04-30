「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪公開舊照　消脂不減胸靠呢三招

港台節目《港台體壇123》中瑜伽老師郭雅琪Niki，在節目中示範各種瑜伽動作，網民焦點落在她的不科學身材之上。節目播出後引起不少討論，更有不少人睇完之後都表示：「突然好想學瑜伽！」今日（29/04）郭雅琪Niki在IG分享兩張陳年舊照，並在帖文寫上：「純粹俾大家笑吓，笑死我。4-5年嘅變化」。



港台節目《港台體壇123》中瑜伽老師郭雅琪Niki，在節目中示範各種瑜伽動作，網民焦點落在她的不科學身材之上。（截圖）

Niki不但做瑜珈叻，身材都非常出眾。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪。（IG@niki_yaqi）

原來她在分享了自己中學在學昤期的Baby Fat照片，與現在的她分別真的很大！她除了身材上現在纖瘦了不少，臉頰五官亦更為立體。郭雅琪Niki接受《香港01》訪問時，坦言減肥過程一點也不容易。她說：「減咗幾年先可以而家咁，開頭淨係節目效果都唔明顯，係做瑜伽之後先有成效。認真，做瑜伽之外都要做返帶氧運動，同埋控制飲食。」

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「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪公開舊照。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪公開舊照。（IG@niki_yaqi）

她續說，勤做運動就一定會有成果。她說：「帶氧運動主要係幫助消脂，強化心肺功能，促進血液循環嗰啲，例如我平時同哥哥妹妹（她的愛犬）出去，會同佢哋一齊跑步，得閒就會做少少gym。瑜伽就係跑步做gym以外，另一個運動，一個星期做最少三次，最大好處係隨時都可以喺屋企做。」

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Niki自爆中學時期，每天喝1公升奶。（IG@niki_yaqi）

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