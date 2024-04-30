29歲高學歷千金換裝片件件有睇頭　火紅泳衣曬屈機白滑性感身材

現年29歲的落選港姐王嘉慧（Cathy）堪稱人生勝利組，樣靚身材好，而且有家底、有學歷，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，她本身也是一位學霸，曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean‘s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。

王嘉慧參選《2021香港小姐競選》入行。（資料圖片）

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在節目中大騷好身材。（IG@cathy_kww）

主持《東張西望》令王嘉慧成功入屋。（IG@cathy_kww）

王嘉慧之前彎腰採訪時徘徊在走光邊緣。（電視截圖）

雖然有個富爸爸，但王嘉慧一點千金架子都沒有，工作上肯捱肯搏，靠自己努力，除了憑主持《東張西望》成功入屋，晉身「東張女神」之列外，最近無論在綜藝還是劇集上都不乏演出機會，最誇張上陣子試過由王牌資訊節目《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到綜藝節目《通靈之王2》3線均見到她的身影，上位在望。

王嘉慧稱與佘詩曼合作覺得很感動，因為自己小時候睇電視裡面的偶像，現在卻可以見到真人。（IG@cathy_kww）

王嘉慧主持過兩輯《通靈之王》。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在節目《LAW霸女神》中運用到法律知識。

在《逆天奇案2》中飾演「小三」。（劇照）

不過王嘉慧最近就慘慘豬，早前去完新加坡旅行後回港後卻「生蛇」，又痕又痛，要停工休息。不過正在休息的她，都不忘向網民派粉絲，近日她將新加坡之旅的每日裝束剪輯成短片，與網民分享，當中不乏低胸吊帶背心、露膊透視連身裙，件件都有睇頭；網民笑指她連續6天日日不同衫，十分有誠意。

自爆不幸「生蛇」。（IG@cathy_kww）

休養期間，王嘉慧在社交平台分享新加坡之旅的換裝片。（IG@cathy_kww）

可愛。（IG@cathy_kww）

每件都有睇頭。（IG@cathy_kww）

索。（IG@cathy_kww）

斯文又得。（IG@cathy_kww）

當中最吸睛當然是王嘉慧的泳裝打扮，王嘉慧本身也是一個健身教練，故對自己身材管理非常嚴格，經常做gym保持最佳狀態。相中穿上紅色綁頸式比堅尼的她，大騷屈機身材，身型線條突出，腰幼上圍豐滿，再加上白滑的肌膚，火辣程度爆晒燈，配以她電力十足的「單眼」，真的定力少一點也不行。網民紛紛留言：「咁正得唔得㗎」、「更鮮艷奪目，更性感甜美」、「Cathy好靚」，而關楓馨和梁敏巧亦留言大讚。

王嘉慧本身也是一個健身教練，對自己身材管理嚴格。（IG@cathy_kww）

穿上紅色綁頸式比堅尼的王嘉慧，大騷屈機身材。（IG@cathy_kww）

電力十足。（IG@cathy_kww）

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