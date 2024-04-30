劉松仁音樂劇謝幕感動落淚　鍾楚紅朱晨麗王祖藍等現身力撐

相隔四年、第三度公演的音樂劇《利瑪竇》前日（28日）假香港文化中心大劇院上演尾場，音樂劇講述利瑪竇神父橫越海洋，從意大利到中國傳福音的事蹟，當中經歷多次困難仍迎難而上的故事。劇中超過100位演員及現場樂隊的樂手演奏，更利用場地的每個空間，讓觀眾仿如置身劇中，以人手推動的多面舞台，亦令舞台添上視覺震撼。

松哥、王梓軒、陳潔儀與導演黃俊達合照。

一連八場的《利瑪竇》吸引不少圈中藝人前來欣賞，鍾楚紅、姜大衛與太太李琳琳、羅蘭、薛家燕、韓瑪莉與丈夫杜燕歌、陳友、譚玉瑛、黃浩然、朱晨麗、譚永浩及杜小喬等。家燕姐及陳友大讚音樂劇「好正」，譚玉瑛表示聽到梓軒唱意大利文歌好感動，已經是第二次入場的黃浩然說：「好感謝台前幕後畀咗個咁精彩嘅演出，好感動人心、好震撼。特別係梓軒比上次嘅演出更精彩，希望《利瑪竇》可以重演再重演！」一連八場的《利瑪竇》前日於一片掌聲之中感動落幕。

鍾楚紅

羅蘭

王祖藍

朱晨麗

男女主角王梓軒與陳潔儀率領眾演員謝幕，藝術總監劉松仁亦緩緩現身幕前，看到台上傾力的演出與台下滿滿的支持，松哥感動落淚，先後向觀眾及身後的眾人鞠躬致謝，他說：「要多謝你哋，我希望喺《利瑪竇》呢條路上面，我哋尋覓到更多同類，攜手同氣，多謝你哋！」梓軒亦在台上發接感言：「第三次公演相隔咗4年，世界發生咗好多年，令我哋唔可以咁容易，但係我哋都堅持，而大家都仍然喺度，呢個好難形容，感恩。有大家咁多嘅支持，相信我哋可以繼續行落去。」台下掌聲如雷，不少觀眾更站起來鼓掌。

利瑪竇謝幕

慶功宴上，王梓軒與陳潔儀分享他們的感受，劇中兩人是情誼深厚的主僕關係，更是互相支持的好朋友，他們指三次公演共演出28場，這個紀錄對於他們來說很瘋狂。陳潔儀說：「呢刻嘅心情都有啲複雜，唔捨得亦係放鬆咗嘅，因為呢個劇其實都幾辛苦。因為我有騷要做就唔可以好放鬆，而家終於可以放鬆啦。」王梓軒接着說：「呢次公演大家都成長咗少少，個故事入面講嘅嘢，我哋都明白多咗，所以有好多場口，我都唔使做戲，每次我見到佢嘅時候，自然就有個感受，我唔需要去創作，呢份友誼、呢份照顧係真實嘅，每次佢摸我個頭，我就會即刻標眼水。」陳潔儀笑拍他有時候像小貓，又認為做舞台劇需要照顧對手，同時要互相信任。

姜大衛夫婦

陳潔儀坦言是次公演，雖然是連續八場，但對比上次八日內演十二場，已經輕鬆得多：「所以今次係好享受，佢（梓軒）好乖，我都想好似佢咁做運動，但係真係太攰，我最緊要就係啱嘅時候食啲啱嘅嘢。」王梓軒為了保持最佳狀態，每日早上都會做運動：「要叫返醒個身體，然後就開聲，之後再睇多次個劇本。飲食方面就戒五谷、唔食糖、冇酒精、冇咖啡因，個人反而好精神。」他們再次感謝每位共同演出的演員，另外更特別感謝《利瑪竇》兩位主創——已故的恩保德神父及劉松仁，王梓軒又說：「之前我唔敢擺自己落去個角色度，今次有好多我嘅元素喺入面，因為呢個係大家畀我嘅信心，潔儀畀我好多支持，真係好似小太陽咁。我想藉呢個機會，衷心感謝潔儀，因為佢係劇內劇外都係咁照顧我，好多謝你成為我真正嘅朋友。」陳潔儀搞笑捏他面珠說：「佢係咪好得意呀？真係㗎。」

終於完成演出，陳潔儀將為另一齣舞台劇作準備，笑謂今年是她的「舞台劇年」，而王梓軒亦馬不停蹄為製作不同的電影及電視劇：「其中一套會喺康城賣片，我都係第一次去，到時仲會去羅馬同維也納。」