蔣家旻攜眷出席閨蜜聚會肯定對方身分　男朋友背景曝光原來咁猛料

蔣家旻與湯洛雯、朱千雪及岑杏賢感情要好，組成「2LINE黨」，5月6日是湯洛雯的37歲生日，一班好姊妹近日買齊氣球蛋糕率先為她慶祝，從壽星女分享到社交平台的相片可見，大家玩得非常開心。

蔣家旻與湯洛雯、朱千雪及岑杏賢感情要好，組成「2LINE黨」。（IG圖片）

而相片中另一亮點是，除了朱千雪外，湯洛雯、岑杏賢和蔣家旻的另一半也有陪同出席，今次亦是蔣家旻自公開承認拍拖後，男友首次曝光，而且可以陪同出席閨蜜的聚會，可見蔣家旻肯定了男友在心目中的位置。由於幾位姊妹都已經名花有主，所以不少網民都留言叫蔣家旻追上腳步，晉身「幸福人妻」行列。

蔣家旻攜眷出席閨蜜聚會，肯定對方男友身分。（IG圖片）

相片中，蔣家旻男友可能較少面對鏡頭，故顯得有點怕醜，但予人平易近人的感覺，而且打扮得非常潮。據知，蔣家旻男友個性偏向低調，甚少出鏡，所以當日的合照可謂破天荒，從此亦可見他非常愛錫女友。

至於蔣家旻男友的背景也非常猛料，之前曾於TVB工作，兩人因而認識多年，男方後來被派去台灣做TVB製作中心主管，至去年返港過檔去HoyTV擔任製作經理，由於男方在台灣還有其他生意要打理，故現時都是香港台灣兩邊走。

蔣家旻早前與到日本旅行時大曬幸福。（IG圖片）

現年34歲的蔣家旻入行多年，直至前年憑《美麗戰場》中飾演奸角反骨琪一角而爆紅，更於頒獎典禮中首次奪得「最佳女配角」一獎。早前她趁有空檔到日子旅行，並在元宵節捧著一大束花在社交平台大曬幸福：「對我來說 情人節最大的驚喜是，非常慶幸自己沒把任何驚喜搞砸。」戀情隨之公開。