TVB「御用阿媽」手術後珠海行街身形仍消瘦　曾患病險死大幅減產

現年69歲、有TVB「御用阿媽」之稱的韓馬利（Mary姐）曾拍過無數經典劇集，但自2019年患病後開始減產。近年韓馬利減少幕前演出，不時與老公杜燕歌享受生活，但早前她突然自爆剛做完白內障手術，並曬出自拍照分享近況，相中的她明顯比以往消瘦不少，雙頰凹陷，網民都紛紛留言叮囑她保重身體。雖然韓馬利做完手術至今未夠兩周，但日前就有網民在珠海偶遇她，相中所見，身穿紅色格仔衫褲的韓馬利，同朋友結伴行街，雖然身形仍消瘦，但精神不俗。

韓馬利（Mary姐）演技相當出色。（影片截圖）

韓馬利在《宮心計2深宮計》中飾演淑太妃一角，令人印象深刻。（電視截圖）

早前韓馬利突然自爆剛做完白內障手術，並曬出自拍照分享近況。（Facebook@韓馬利）

相中的她明顯比以往消瘦不少，雙頰凹陷，網民都紛紛留言叮囑她保重身體。（Facebook@韓馬利）

日前有網民在珠海偶遇韓馬利。（小紅書圖片）

身穿紅色格仔衫褲的韓馬利，同朋友結伴行街。（小紅書圖片）

韓馬利在2019年時曾因腦膜炎險死，當時她因發燒感冒菌入腦，導致患上腦膜炎，初期她未有為意，但杜燕歌認為不妥帶她求醫檢查後發現患上腦膜炎，她更一度昏迷住院數星期，全身乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣，體重亦大跌十多磅，更因而引發情緒病。其後韓馬利一直留在家中休養，經老公杜燕歌悉心照顧下，終於逐漸回復健康。近年韓馬利已大幅減產，上一套播出的作品為去年的《羅密歐與祝英台》，近期也甚少接拍新作。

韓馬利曾在馬浚偉主持的節目《緣來自咖啡2》中談及2019年曾因腦膜炎險死的經歷。

韓馬利同老公杜燕歌。（微博@韓馬利）

結婚多年恩愛如昔。（微博@韓馬利）

曾經歷兩段失敗婚姻的韓馬利，在1989年與原為TVB國語配音員的杜燕歌結婚，婚後曾一起移民澳洲，兩人相愛多年，韓馬利曾懷孕，但不幸流產，其後二人協議不生育，更認許紹雄女兒許惠菁為契女，去年底許惠菁結婚，她向父母斟茶外，亦有向契媽韓馬利及契爺杜燕歌斟茶。

慶祝生日。（Facebook@韓馬利）

與好友聚會。（Facebook@韓馬利）

認許紹雄女兒許惠菁為契女。（Facebook@韓馬利）

送契女出嫁。（小紅書圖片）

感情好好。（小紅書圖片）

韓馬利同杜燕歌協議不生育，更認許紹雄女兒許惠菁為契女。（小紅書圖片）

去年底許惠菁結婚，她向父母斟茶外，亦有向契媽韓馬利及契爺杜燕歌斟茶。（小紅書圖片）