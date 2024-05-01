甄妮被指出名「唔找數」訴諸法律　寸伍仲衡：認識你嗎？你哪位？

「樂壇風紀」甄妮早前發文，為《中年好聲音2》譚輝智抱不平，批冠軍古淖文「油膩誇張」，事件引來比賽評審伍仲衡回應，更加碼爆料暗指有人「同佢做完演唱會啲人收唔到錢」，甄妮連日來發文激動否認，更指：「伍仲衡先生，我認識你嗎？你那（哪）位？」



甄妮回應伍仲衡指控唔找數 燒埋肥媽借嘢唔還：有去無回

甄妮都有留意《中年好聲音2》 力撐譚輝智狠批古淖文：油膩誇張

古淖文奪得《中年好聲音2》第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名。(陳順禎 攝)

樂壇風紀甄妮都有留意歌唱比賽結果。（VCG）

伍仲衡爆有人唔找數。（電視截圖）

伍仲衡於直播爆料指有人疑似在行內出名「唔找數」，甄妮解釋昔日開騷出糧細節：「我發酬勞的對象很簡單：樂隊指揮費用中，要包括新譜，樂師，合音，採排等。舞蹈老師費用中，包括舞蹈員，排練塲地。服裝設計費中，包括主唱服飾，舞蹈員服飾，或特殊要求的服裝。助理費用，包括茶水，服務演出者工作。梳化費包括髪型團隊，另一組化裝團隊。也就是這麼簡單，並不復雜。我以前就是這麼簡單而已！」

甄妮回應昔日開騷溉程及出糧安排。（甄妮FACEBOOK）

甄妮回應昔日開騷溉程及出糧安排。（甄妮FACEBOOK）

連日來甄妮多次留言，更愈講愈激動：「有人對號入座，唉！誤會，寫字就是不能偷懶一下😅伍仲衡先生，我認識你嗎？你那位？走數～只要証據確鑿，我十倍奉還，全HK人都是見証人！🙏🏻伍先生麻煩你快點找出受害者，我不可以賴工作人員的辛苦錢，對你的佛祖不敬啊！不可以的！🥺🥺必須要還要還。👌我還在等待債主上門呢！伍先生請勤快一點，別駡完了，成堆都想要不了了之！這等「品」不好唷！．．．．．．．．．．」更警告會訴諸法律：「毀謗是有法律責任的。任何人都要三思！別嗨過頭不知收斂。我可是準備好了！」

甄妮指唔識伍仲衡，更表示保留法律追究權利。（甄妮FACEBOOK）

甄妮指唔識伍仲衡，更表示保留法律追究權利。（甄妮FACEBOOK）