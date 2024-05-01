麥明詩老婆視角曬機師老公型英帥一面　高EQ回應酸民留言化尷尬

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）新婚燕爾，兩人早前完成一連3場玩味十足的「勁甜蜜」婚禮，令人印象深刻。

麥明詩（Louisa）與盛勁為圍村婚宴好熱鬧。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）與盛勁為互動搞笑。（IG：@louisa_mak）

婚後，麥明詩為答謝一班支持自己的客戶，「洗版式」在社交平台分享相關婚照，雖然有網民表示睇到眼睛疲勞，但麥明詩當時高EQ回答對方：「Sorry真係唔想po咁多嘢阻住大家咁，只不過真係有唔少品牌同埋朋友要多謝番。」此番回覆獲不少網民力撐。

麥明詩（Louisa）連日來已經分享海量婚禮照片。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為3月尾連開3場婚宴。（IG：@louisa_mak）

除了工作外，升呢人妻的麥明詩也努力學習做好「盛太」一職，除了做跟得夫人坐老公有份駕駛的航班外，早前又帶夫家親友的小朋友到主題公園玩，可惜遇正暴風雨，搞到好似「走難咁款」勁狼狽，最後失敗而回兼病倒，但卻是一次不錯的體驗。

麥明詩與盛勁為苦中作樂。（IG：@louisa_mak）

麥明詩與盛勁為及親戚相約出遊。（IG：@louisa_mak）

盛勁為轉載麥明詩帖文爆料出遊後更生病了。（IG：@keithshing_）

今日是5.1勞動節，市民都放著紅日假，不過盛勁為卻要開工飛往美國，作為太太的麥明詩在社交平台分享了昨日親自送老公到國泰城開工的相片，並在臨別時以老婆視角拍下老公最英最帥的一面。麥明詩寫道：「飛行員老公勞動節去勞動，早去早回呀！」雖然只是簡單幾隻字，但可見兩口子甜蜜又恩愛。

麥明詩以老婆視角拍下老公最英最帥的一面。（小紅書）

依依不捨。（IG：@louisa_mak）

盛勁為都有轉載老婆「愛的呼喚」。（IG：@keithshing_）

相中穿上一身「三柴」機師服的盛勁為英氣十足，連內地網民都被他俘虜，形容他如小說中的男主角，也有不少網民大讚：「好靚仔呀」、「型到不得了」、「還以為《衝上雲霄》劇照」、「型英帥」；更有網民稱盛勁為的側面有點像內地一線小生馮紹峰。

網民讚盛勁為型英帥。（小紅書）

還說盛勁為的側面有點似內地一線小生馮紹峰。（小紅書）

大家覺得似唔似呢？（馮紹峰微博圖片）

但也有網民表示：「好多crew 都5會著制服影相，大家都會覺得好嘔心。」對此，麥明詩繼續展現高EQ一面，回覆說：「所以他樣子很無奈」，化解尷尬。

麥明詩高EQ回答網民言論，化解尷尬。（小紅書）