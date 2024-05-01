香港頂流女星激罕性感大解放　身材「驚變」成焦點睇到網民㷫烚烚

蔡卓妍（阿Sa）出道至今紅足咁多年，早前與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）舉行14場Twins 22周年演唱會依然場場爆滿。而近年主力拍戲的阿Sa，演技亦日趨成熟有女主角風範。

阿Sa早前與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）舉行14場Twins 22周年演唱會，當時身材已fit到漏。（小紅書截圖）

阿Sa在電影《金手指》中的角色造型，身材豐滿。（《金手指》電影劇照）

阿Sa深受各大品牌喜愛。（IG@choisaaaa）

阿Sa滲出輕熟女味道。（IG@choisaaaa）

除了演藝事業外，阿Sa亦非常有時尚觸覺，深受各大時裝品牌，經常獲邀出席活動。近日，阿Sa飛赴美國出席紐約時裝周，期間被網民捕獲，網民大讚阿Sa「太美太可愛氣質太好」，但因為不想騷擾到對方，故沒有一直對著拍，但可以超近距離見到真人，和聽到標準的「Sa式奶音拜拜」已很滿足。

阿Sa近日飛赴美國出席紐約時裝周。（IG@choisaaaa）

不得了。（IG@choisaaaa）

索！（IG@choisaaaa）

阿Sa罕有性感大解放，難關網民激動到爆粗。（IG@choisaaaa）

同場還有高圓圓及郭晶晶等人。（IG@choisaaaa）

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片中，阿Sa與高圓圓等人道別後，再與工作人員離開，但一身服飾相當吸睛。身在異地的阿Sa激罕大解放，穿上一襲胸前大Deep V，兩邊腰間開窿的黑色長裙，大騷結實腹肌外，上圍若隱若現，雖然穿着西裝外套，但依然性感非常。

阿Sa在紐約被捕獲。（小紅書）

阿Sa友善跟在場粉絲打招呼。（小紅書）

身材意外成焦點。（小紅書）

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網民激讚阿Sa狀態極好，加上阿Sa向來身材平平，所以大家見到這個「變化」都紛紛留言：「阿Sa竟然有罅？」、「阿sa有溝，阿sa竟然有溝」、「這上圍也起來了？」、「正蔡妍好索」、「阿Sa好有氣質」、「阿Sa幾時咁有料㗎？」甚至有網民激動爆粗說：「如果有胸嘅阿Sa真係好X正」。

網民留言。（小紅書）