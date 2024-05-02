23歲女團成員白Tee透黑Bra「舞」住派福利　動作性感撩人焫㷫網民

23歲的譚旻萱（Mandy）外貌甜美、氣質清純，初出道已有「港版朴敏英」美譽，曾入選2022年全球百大美女第68位，加上擁有177cm的模特兒身材，絕對是樣靚身材正。

Mandy一出道已成為不少品牌的寵兒。（IG＠tmh_xd）

Mandy樣貌、氣質同樣出眾，有「港版朴敏英」美譽。（IG＠tmh_xd）

除了外型出眾外，譚旻萱最煞食是她動靜皆宜，要斯文靚女可以，跑步打籃球亦可，是網民心目中的「籃球女神」，亦是不少品牌的寵兒。獲公司力捧的譚旻萱現時還歌影視三線發展，曾參與ViuTV電視劇《季前賽》；電影方面則先後拍下《陰目偵信》和《不是你不愛你》，初賞女主角的滋味；而去年11月，她更與黃淑蔓及連家穎組成女團Me&出道。

譚旻萱動靜皆宜。（IG＠tmh_xd）

譚旻萱被封「籃球女神」，曾參演ViuTV電視劇《季前賽》。（IG＠tmh_xd）

之前又為電影《不是你不愛你》擔任女主角。（梁碧玲攝）

陳昊森形容第一次看到譚旻萱的印象：「看到本人的時候嚇到，因為沒有想到那麼高」。（劇照）

Mandy去年11月與黃淑蔓及連家穎組成女團Me&出道。（陳順禎攝）

Mandy雖然不擅唱歌跳舞，但這位隊長不但是Me&保鑣，更是體能和意志力擔當！（陳順禎攝）

事業得意，譚旻萱感情生活也甜蜜，與導演男友Christopher熱戀中，但以免影響工作，所以愛得低調，希望集中火力在工作上。昨晚（1日）深夜，譚旻萱無預警下在社交平台分享了一段練舞片：「深夜跳舞小紀錄，大謝謝老師 @danie_c 大大包容我的ng與怯場」。雖說如此，但片中譚旻萱相當有自信，雖然身材高大，但動作也很協調，而且表情管理得非常好，邊跳邊keep住靚，絕對下過苦工。

譚旻萱無預警下在社交平台分享了一段練舞片。（IG＠tmh_xd）

非常認真。（IG＠tmh_xd）

服飾吸睛。（IG＠tmh_xd）

白tee黑bra，輕露香肩，索。（IG＠tmh_xd）

舞姿性感撩人。（IG＠tmh_xd）

不過譚旻萱的服飾卻令不少網民分心，她穿上一件白色鬆身上衣，輕露香肩之餘，由於上衣質地勁薄而透出黑Bra，加上撩人舞姿，性感非常。而在完成最後一個動作時，譚旻萱更放鬆地躺在地上，意外露出事業線，隨即引來網民騷動，紛紛給予「心心眼」及「火」的emoji，並留言：「有Rosé喺Coachella嘅feel」、「好charming！！！」、「So sexy n pretty」、「好靚好正」。

睇到網民熱血沸騰。（IG＠tmh_xd）

靚女又性感。（IG＠tmh_xd）

不得了。（IG＠tmh_xd）

wow！（IG＠tmh_xd）

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