林恬兒再辦婚禮邀親友見證　毛氈大王孫女股神孫新抱位位身家百億

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）在法國南部尼斯舉行婚禮，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。適逢今年是兩人結婚10周年的大日子，早前林恬兒同老公邀請了60位親友到菲律賓巴拉望島見證他們再辦沙灘婚禮，更請來世界知名的婚禮造型師Gideon Hermosa設計整場婚禮，林恬兒及多位名媛圈好友都有在IG大曬婚禮靚相及短片，現場非常熱鬧！

林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

林恬兒身穿台灣設計師品牌Nicole + Felicia婚紗。（IG@emilylam.ho）

請來世界知名的婚禮造型師Gideon Hermosa設計整場婚禮。（IG@emilylam.ho）

現場以大量百合花佈置。（IG@emilylam.ho）

相中所見，婚禮在沙灘舉行，現場以大量百合花佈置，身穿露膊婚紗的林恬兒，在哥哥林孝林孝賢及弟弟林孝能的陪伴下入場。林恬兒同何正德在親友的見證下，再一次重申對彼此的誓言和承諾。而晚上再舉行池邊派對，林恬兒更特別學彈結他，在Party上自彈自唱老公最愛的歌曲《Yellow》，可見花了不少心思。

婚禮在沙灘舉行。（IG@emilylam.ho）

身穿露膊婚紗的林恬兒，在哥哥林孝林孝賢及弟弟林孝能的陪伴下入場。（IG@emilylam.ho）

邀請了60位親友到場見證。（影片截圖）

林恬兒特別學彈結他，在Party上自彈自唱老公最愛的歌曲《Yellow》。（影片截圖）

好恩愛！（影片截圖）

貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，在上流社交圈人緣甚廣，今次再辦婚禮，她的多位好友都有到場見證，包括富商柳公健太太柳王明琪、「香港毛氈大王」孫女曹穎惠、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）、有「台灣第一千金」之稱的關穎、Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett等，位位都身家以百億計，相當猛料！

多位好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠（左一）、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）（左三）等。（IG截圖）

有「台灣第一千金」之稱的關穎，爸爸是坐擁300億身家的日盛金控董事長。（IG@kwanterri）

位位都身家以百億計！（IG截圖）

富商柳公健太太柳王明琪（右二）、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett（右一）。（IG截圖）

Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder同「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett。（IG截圖）

林恬兒之前出席Josh Lauder的婚禮。（IG@emilylam.ho）

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