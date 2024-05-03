57歲富貴男星與葉子楣同台極有定力　疑為女方掩飾與已婚男星偷食

現年57歲的葉子楣（Amy）是90年代性感女神，憑傲人身材由香港紅到台灣及東南亞，成為港產電影的性感象徵之一。葉子楣1992年與脊骨神經科醫生呂鍚照拍拖後，拍完電影《地下裁決》就絕跡演藝圈，為愛淡出神隱近30年。2018年呂鍚照離世後，葉子楣去年再度復出，密密出席活動，相當活躍。

葉子楣罕有亮相導演會晚宴，以一身白色露肩連身短裙現身，曲線身材多年不變！（梁碧玲 攝）

葉子楣近日又與好友聚會，現身黑妹的「勁歌金曲今晚夜」。資深傳媒人汪曼玲於Facebook分享開心合照，聚會中有胡楓、羅蘭、葉子楣、鄧兆尊等人。葉子楣依然打扮性感現身，更與鄧兆尊同台演唱，唱得相當盡慶，又被塞滿利是，非常受歡迎。而擁有三位女友的鄧兆尊，身旁站住葉子楣時，依然目不斜視望向前方，定力十足！

寇鴻萍分享與葉子楣聚會照片，葉的身形又再成為話題。（IG圖片）

黃錦燊、葉子楣、陳欣健、許冠文不時相約聚會。（資料圖片）

原來葉子楣與鄧兆尊都有一段故。鄧兆尊一次上YouTube Channel「田豪祖3寶」直播節目爆料，稱曾為一名已婚男星頂包。他表示，當日該已婚男星一名性感女星到西沙茶座密會，怎料有狗仔隊出現，該名男藝人怕偷食事件曝光，向鄧兆尊求救，而鄧兆尊亦願意頂包。鄧兆尊又透露，該女星形象性感，但對該女星沒興趣，有不少網民就猜測是葉玉卿、李華月或葉子楣其中一人。

汪曼玲分享開心合照。（汪曼玲Facebook照片）

胡楓、羅蘭均有現身。（汪曼玲Facebook照片）

鄧兆尊同葉子楣同台演唱目不斜視。（汪曼玲Facebook照片）

葉子楣打扮性感。（汪曼玲Facebook照片）