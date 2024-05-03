87歲「順嫂」梁葆貞返港與兒子新抱同住　獨立屋擁大花園種滿花草

憑TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角而深入民心的梁葆貞，早已退休並隨子女移民加拿大生活，近日她返港探親，並接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。梁葆貞自言滿意晚年生活，早年隨女兒移民加拿大的她，每年都會抽時間返香港，住在兒子屋企，而今次她就在兒子家中受訪，大談入行經歷及仔女經。

《香港81》的懋叔（黃新）、順嫂（梁葆貞）於第35集登場，分別飾演例湯的姨丈姨媽。（影片截圖）

梁葆貞在處境喜劇《香港81》至《香港86》中飾演「順嫂」一角，深入民心。（影片截圖）

2022年驚喜亮相TVB台慶。（資料圖片）

梁葆貞近日返港探親，並接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

早年隨女兒移民加拿大。（YouTube影片截圖）

梁葆貞爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇，其後她與老公帶同一對仔女返港生活，但因老公來港未能從醫，所以主力靠梁葆貞養家。由於當年已42歲的梁葆貞不會英文，難以搵工，幸好最後在婚紗公司找到工作，陪新娘試婚紗，而梁葆貞亦能力出色，所以收入都不錯。其後TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元，由《香港81》做到《香港86》，期間又有拍電影、廣告，她亦努力儲錢，供子女去外國讀大學：「阿女好叻，考到UBC，加拿大名校，佢問我供不供？我話你考到我點都會供，節衣縮食都供。」

梁葆貞爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇。（YouTube影片截圖）

梁葆貞同白雪仙。（YouTube影片截圖）

TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元。（YouTube影片截圖）

出演《香港81》「順嫂」一角。（YouTube影片截圖）

冇NG。（YouTube影片截圖）

深入民心。（YouTube影片截圖）

由《香港81》做到《香港86》。（YouTube影片截圖）

女兒畢業於UBC。（YouTube影片截圖）

兒子畢業於台大。（YouTube影片截圖）

梁葆貞亦大讚大仔懂事，她笑言兒子年輕時好靚仔，曾提議他考訓練班：「一個唔覺意做到周潤發，阿媽就發喇！」不過兒子最後決定繼續讀書，並於台灣大學畢業。梁葆貞在訪問中又大讚新抱孝順又能幹：「我新抱好到加零一嘅。」直言比女兒和兒子更親：「而家我哋老人家冇嘢要求，兩餐肯定有得食，我要嘅係溫暖同體諒，要諒解我哋冇記性，我每件衫都係新抱買嘅，我返到嚟同我整好間房呀，佢好鬼好，好貼心，真係好難搵到個咁好嘅新抱。」現時梁葆貞與兒子一家同住，原來也是新抱主動提出，兩人多年來從未有爭吵過，相處融洽。

梁葆貞對新抱讚不絕口。（YouTube影片截圖）

激讚！（YouTube影片截圖）

好可愛。（YouTube影片截圖）

片中所見，大屋空間闊落，大廳擺放了兩張深灰色梳化，角落還設有健身器材。此外，大屋還擁有超大戶外花園，種滿花花草草，擺放了一張玻璃長枱，梁葆貞同汪曼玲在花園一邊歎下午茶一邊傾偈，輕鬆自在。年屆87歲的梁葆貞自揭最近曾跌倒兩次，但幸好身體壯健的她沒有大礙，而且仍頭腦清晰、口齒伶俐，更中氣十足！

大屋擁有超大戶外花園。（YouTube影片截圖）

種滿花花草草。（YouTube影片截圖）

環境清幽。（YouTube影片截圖）

人生無憾。（YouTube影片截圖）

一邊歎下午茶一邊傾偈。（YouTube影片截圖）