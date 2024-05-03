高海寧頸上硬塊外身體再現問題　入院檢查：醫生都話要Mon住

去年憑《新聞女王》奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女配角」的高海寧，近日身體響起警號，頸上出現硬塊更突然入院令人擔心，她更自爆原來頭上更有另一大問題出現。



高海寧忙到無時停。（IG：@sammkoling）

高Ling在頸部出現兩大硬塊。（IG@sammkoling）

針灸。（IG@sammkoling）

高海寧近日忙於在內地拍攝內地真人騷《無限超越班2》，又趕拍TVB劇集《武林》忙到無時間休息，3月初透露頸部疑似有硬塊，4月時更曾入院令人擔心。她接接受娛樂新聞台訪問時透露：「我好突然㗎，我係拍完《無限超越班》嘅通宵之後第二日，坐飛機返嚟，跟住我就喺度按我條頸啦，咦，乜有粒咁大嘅嘢，因為之前嗰晚都係四點幾先瞓吖嘛，跟住之後咁大粒嘅？硬硬哋㗎喎仲要係，嗰陣真係比依家凸好多，跟住就好驚啦。摸落去頭皮呢個位，呢兩忽呢係兩大舊硬塊，跟住痛喎！然之後㷫㗎成個頭皮，跟住我就死啦，咩事呢？」

高Ling突然入院。（IG@sammkoling）

高海寧透露身體情況。（影片截圖）

高海寧頸部硬塊仍在。（影片截圖）

高海寧自爆再有鬼剃頭。（影片截圖）

雖然工作滿檔，但高LING都特別感激劇組放行，爭取時間入院檢查：「我之前試過鬼剃頭兩次，我最近又有咁嘅迹象，咁我知道係壓力，所以其實個心……即係我唔係話好徬徨嘅，但係我知道我要抽時間去醫院Check，咁跟住劇組好好啦，叫我去醫院，即係大家都唔想你有事咁樣，所以就放咗我幾日假去醫院，所以我先有時間入院去Check，Check到出嚟Touchwood唔係嚴重嗰邊嘅可能性已經好好多，但醫生都話要Mon住，咁依家都仲喺度（硬塊），咁可能都需要畀多啲時間，咁醫生就話你最好呢就係可以休息。」