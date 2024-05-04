天王被爆與網民機上暢談3個鐘　出名個性內向寡言惹質疑︰鬼相信

天王黎明（Leon）近日在澳門舉行10場《黎明STAGE ON 8演唱會2024》，身穿西裝登場的他身形比去年開騷時更Fit，他更連唱多首經典金曲，現場氣氛熱烈！全晚約90分鐘的演出，黎明一如以往集中唱歌少說話，但到尾聲亦有分享人生哲理：「每個人都會遇到困難，可冷靜一吓，耐心面對，我想以這首歌鼓勵大家。」有「金句王」之稱的黎明一向以內向的個性見稱，但日前有網民就大爆同黎明在飛機上暢談3個鐘，掀起網民熱議！

天王黎明（Leon）近日在澳門舉行10場《黎明STAGE ON 8演唱會2024》。（資料圖片）

身穿西裝登場的他身形比去年開騷時更Fit。（資料圖片）

唱到《夏日傾情》，黎明向觀眾遞咪合唱，現場觀眾都乖乖一齊唱。（資料圖片）

由上次紅館演唱會開始，Leon就喜歡在《Sugar in the Marmalade》的music break，玩起「Air Violin」。（資料圖片）

該網民寫道：「和黎明哥哥在商務艙暢聊3小時，又長知識了！」相中所見，一身休閒打扮的黎明，搭着對方膊頭合照，面露笑容。不過不少網民就表示質疑，紛紛留言道：「3分鐘吧，鬼相信他能和你聊3個鐘」、「他為什麼跟你暢聊3小時」、「他能和你聊3小時就能約我見面吃飯聊3天3夜信嗎」。對此，該網民就回覆：「聊天3小時，聊劇本聊市場！謝謝！不是聊天。」

有網民大爆同黎明在飛機上暢談3個鐘。（小紅書圖片）

黎明向來有「金句王」的稱號。

入行至今超過30年的黎明向來有「金句王」的稱號，經常用一句話就技驚四座，近年更是變「精句王」，今年3月他再以「香港影視娛樂大使」的身份出席《香港影視娛樂博覽2024》上台致辭時，整個過程只有約40秒，不足1分鐘，說話一如以往簡短精準，活動結束後亦未有接受傳媒訪問。難怪網民對於黎明暢談3個鐘表示質疑，但據知該網民是娛樂圈相關工作人員，他曾分享與劉德華、任達華、洪金寶、甄子丹、向華強等的合照，看來與不少藝人都相熟。

今年3月黎明以「香港影視娛樂大使」的身份出席《香港影視娛樂博覽2024》。（資料圖片）

上台致辭時整個過程只有約40秒，不足1分鐘。（資料圖片）

該網民曾分享與劉德華的合照。（小紅書圖片）

任達華。（小紅書圖片）

向華強夫婦。（小紅書圖片）