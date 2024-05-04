古淖文被甄妮批唱歌音不準「油膩誇張精」：覺得自己唱得好好聽

有「樂壇風紀」之稱的殿堂級歌手甄妮，早前為《中年好聲音2》亞軍譚輝智抱不平，狠批冠軍古淖文「油膩誇張精」：「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」，結果惹起網上熱議，及後又指肥媽借物不還，人品有問題，卻引起早前在節目中任評評之一的伍仲衡於直播爆料，指有人疑似在行內出名「唔找數」。甄妮隨即反擊：「伍仲衡先生，我認識你嗎？你那（哪）位？走數～只要證據確鑿，我十倍奉還，全HK人都是見證人！」

古淖文今晚為《獎門人》節目錄影。（陳順禎攝）

古淖文今晚（3/5）現身現視城為《獎門人》節目錄影時，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我就覺得有一位甄妮姐姐嘅大前輩咁樣去俾一個意見，我係覺得好受嘅，我係會虛心學習。（話你音唔準！）我啲音唔準？我就覺得始終都係第一集，大家點都會有啲緊張，包括我自己都有啲緊張嘅。咁所以最緊要都係個心態。（你唱嘅時候覺唔覺自己音唔準？）冇㗎，我自己都聽得都繼舒服㗎。（評判俾滿分你！）評判俾係有佢原因，我又覺得自己真係唱得唔錯，同埋我自己聽返覺得自己唱得好好聽。明白每一個人都有佢自己嘅意見，我唔能夠去干涉人哋嘅意見。」至於伍仲衡和甄妮隔空互罵，古淖文表示不知情，不便評論。