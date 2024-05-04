美女廚神靚媽西貢豪宅嚴重水浸極誇張　積水浸至小腿大廳傢俬遭殃

本港今日早上受雷雨帶影響，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，多個地區持續下大雨，西貢區的雨勢更特別大。名模靚媽蔣怡家住清水灣一棟獨立屋豪宅，今日就發生嚴重水浸，她中午時於IG分享了實時短片，公開了她的豪宅內外水浸驚人情況。

出道多年嘅蔣怡真係冇乜負面新聞 (胡凱欣 攝)

現實中的蔣怡同劇中的佢好大分別，甜甜的她 （胡凱欣 攝)

蔣怡登場《法證先鋒V》

（蔣怡IG @cocochiang）

（蔣怡IG @cocochiang）

從蔣怡的片中可見，她家住的豪宅受到今日連場暴雨影響之下嚴重水浸，不止露台和花園浸到似泳池一樣，就連屋內都浸了，客廳飯廳等地方都被水浸到有大量積水，水位更浸高至小腿位置，頓時變成了水舞間，相當誇張。大廳傢俬都遭殃了，就連家中養的龜龜都要緊急撤離到其他位置。蔣怡的家傭姐姐都在努力清理積水，她的一對寶貝仔女亦有幫忙，合力把豪宅內的積水清出屋外。他們出動水兜、膠箱甚至巨型膠桶，又穿上雨衣和撐着雨傘，全副裝備上陣。然而看那水浸的情況，估計要花上幾小時才可以清理好。

蔣怡家中嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡家中嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡家中嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的豪宅嚴重水浸。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡豪宅水浸情況嚴重。(ig圖片)

蔣怡豪宅水浸情況嚴重。(ig圖片)

蔣怡豪宅水浸情況嚴重。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡的仔女都有幫忙清理積水。(ig圖片)

蔣怡與老公及仔女一家四口居於清水灣一間獨立屋，由於她熱愛烹飪，豪宅中設有超大開放式廚房，設備齊全，包括對門式雪櫃、巨型焗爐等，可容納全家人一起下廚玩煮飯仔。飯廳內擺放有八人大餐桌，足夠招待一眾親朋好友齊齊到家中飯聚開party。後花園還有滑梯及彈床等兒童遊樂設施供子女玩樂放電。豪宅還坐擁無敵靚海景，從屋外望去景致迷人，