汪明荃與羅家英撐枱腳賀水晶婚　剛做完白內障手術要戴黑超兼素顏

汪明荃（Liza姐）與羅家英相愛多年，兩人在2009年於美國拉斯維加斯註冊結婚，婚後經常出雙入對，羡煞旁人，更是圈中的模範夫婦。適逢今年結婚15周年，昨日（3日）Liza姐同家英哥一起食飯慶祝，她在IG曬出合照，並寫道：「多謝家英送我玫瑰花及請食晚飯。結婚15年了，時間過得真快，希望以後大家都健康快樂！開開心心！」

汪明荃（Liza姐）與羅家英相愛多年。（IG@wang_liza）

出雙入對。（IG@wang_liza）

相中所見，家英哥為太太送上一大紥玫瑰花，兩人又撐枱腳慶祝，相當浪漫。不過Liza姐就戴着黑超合照，原來是剛剛做了白內障手術，她透露：「醫生要我戴黑超防強光及避灰塵入眼，也不能化妝，休息2星期。」汪明荃又貼出「水晶婚」寓意的截圖：「水晶婚是各國的婚姻紀念習俗，是比較有紀念價值。結婚15周年是『水晶婚』年，這是說兩人相處15年了相互之間很瞭解，彼此的心向對方敞開，肝膽相照，像水晶一樣晶瑩透明。」

撐枱腳慶祝。（IG@wang_liza）

家英哥為太太送上一大紥玫瑰花。（IG@wang_liza）

「水晶婚」寓意。（IG@wang_liza）

汪明荃與羅家英因合演《穆桂英大戰洪州》相遇並相戀，羅家英曾多次求婚但遭汪明荃拒絕，直至2019年才決定結束20年愛情長跑，正式註冊結婚。汪明荃在2002年患上乳腺癌及甲狀腺癌，當時羅家英一直陪伴她戰勝病魔，到了2004年底，羅家英患上肝癌第3期，汪明荃亦對他悉心照料。兩人先後經歷過大病，在抗癌路上互相扶持，不離不棄。

互相扶持。（IG@wang_liza）

羡煞旁人。（IG@wang_liza）

一起演出。（IG@wang_liza）