許紹雄愛女婚後大解放曬迫爆身材極震撼　撞樣陳瀅一細節證嫁對人

75歲許紹雄（Benz雄）的愛女，26歲的許惠菁（Charmaine）去年12月與學霸金融材俊男友Shane結婚，在港設宴獲一班圈中好友前來道賀，包括宣萱、歐陽震華、陳豪夫婦、郭晉安、苗僑偉、黃日華、馬德鐘、姜大衛夫婦及劉丹等，陣容勁過台慶，相當有面。新婚人妻許惠菁婚後激罕有在IG分享了她到馬來西亞吉隆坡度假時影的性感泳裝照，大騷有料身材，獲網民大讚靚女兼身材火辣。

Shane和Charmaine已經過交往6年，去年已經計劃了今年年底結婚。（圖：小紅書）

許惠菁最近去了馬來西亞吉隆坡度假。（IG圖片）

罕有曬泳裝照！（IG圖片）

大曬豐滿身材！（IG圖片）

許惠菁不時會於IG放閃以及分享近況，她日前分享了一輯日常靚相，相中的她穿上緊身露臍裝，驕人上圍表露無遺，甚至有逼爆效果，震撼視覺，再加上她的纖腰更是突顯了她的完美身材，即使沒有怎麼露肉也十分之性感。婚後的許惠菁還愈來愈漂亮，之前已被指撞樣陳瀅，婚後狀態愈來愈好，可見她真是活在老公滿滿的愛之中，證明嫁對了人。

許紹雄女兒身材誘人。(ig圖片)

許紹雄女兒身材誘人。(ig圖片)

許紹雄女兒身材誘人。(ig圖片)

許惠菁是一名學霸，2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，後來因為受疫情影響轉開網店售賣曲奇和蛋糕，轉而從商。Charmaine與老公Shane穩定交往6年，Shane是新加坡人，從事銀行業，他擁有工商管理及工業工程商雙學位，和香港科技大學工業工程及決策分析學系碩士，亦是一名學霸。