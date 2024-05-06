翁子涵「林志玲接班人」曾傳多單黑歷史　深夜爆喊︰真的很想不開

台灣模特兒翁子涵曾參加「2019年亞洲小姐競選」，因火辣身材及花邊新聞而引起過一陣討論熱潮。翁子涵日前深夜在IG貼出自己爆喊的短片，其後更張貼出一篇文章，指自己4年來遭媒體不實報道，令她備受折磨，心靈幾近崩潰。



台灣辣模翁子涵再被揭黑歷史 「完美女神」原來有人「贊助」？

翁子涵因為身材火辣而受到關注。（IG@babe.weng）

翁子涵因為身材火辣而受到關注。（IG@babe.weng）

翁子涵為台灣模特兒，2019年曾參加亞洲小姐競選，所以亦有香港網民對她有印象。不過，圍繞着她的花邊新聞卻更為豐富，先是因涉入「連千毅小三風波」而聲名大噪，後更被台灣傳媒指她曾涉吸毒，是「假千金」兼虛報學歷，後來更指她曾到澳門賣淫。

翁子涵指自己的身材是純天然。（資料圖片）

翁子涵來自台灣。（資料圖片）

後來2020年左右，翁子涵漸漸消失幕前，只會不時看到她更新個人社交平台，分享日常美照。日前翁子涵忽然在深夜崩潰爆喊，感嘆道︰「曾經這個世界讓我很絕望，曾經我真的很想不開…」

台灣辣模翁子涵曾被台灣傳媒報道多單黑歷史。（翁子涵IG、臉書）

她坦言4年來遭到傳媒大量不實報道，其中一篇帖文中，她貼出童年照，寫道：「曾經我跌到谷底過，曾經我覺得這個世界要塌了，曾經這個世界讓我很絕望，曾經我真的很想不開…。但我勇敢站起來了，這對我來說是真的很大的一個挑戰。但有個聲音一直告訴我，不要讓家人難過，所以我必須要站起來。一個小小年輕女子24歲被媒體遭受打擊，誰還敢要我這種女人呢？」

台灣辣模翁子涵曾被台灣傳媒報道多單黑歷史。（翁子涵IG）

「林志玲接班人」翁子涵深夜爆喊。（IG圖片）

又再分享心情，寫道：「我就一個人天不怕地不怕搬去外面，自己每天都要想辦法生房租，生自己的伙食費用，什麼都自己一個人來，女生… 真的不容易…，長大才知道家裡對我這麼嚴苛的原因，都是我一切想的太美好。我還記得我在外面賺的第一筆錢，開心的買了一隻手錶，送給我阿公的生日禮物，到現在他一直待著，我真的很開心，現在的我每天都會充滿感謝遇到的每一個人，很開心我每日都會為我自己寫日記。」

「林志玲接班人」翁子涵深夜爆喊。（IG圖片）

「林志玲接班人」翁子涵指多年來遭媒體不實報道。（IG圖片）

「林志玲接班人」翁子涵指多年來遭媒體不實報道。（IG圖片）

「林志玲接班人」翁子涵指多年來遭媒體不實報道。（IG圖片）

有網民就留言對翁子涵表示關心，也有網民留言表示對她的支持，寫道：「那些緋聞的真的很可怕，真不容易掙下來。只要問心無愧，沒有做傷害人的事。還是會有很多人支持你。」普遍留言的網民，都認為以往台灣媒體的報道對翁子涵不公。

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