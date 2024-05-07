頂流視后內地機場被偶遇竟拒絕與女孩合照　展現真性情一面嚇親人

視后佘詩曼憑住去年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》入面飾演Man姐文慧心一角，成為了劇迷的焦點，令她人氣急升，大受歡迎，她還憑該角色贏得今屆無綫萬千星輝頒獎禮的視后。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退，佘詩曼無論在香港或是內地均人氣高企，且深受品牌喜歡，接job接不停，賺個盤滿缽滿。近日她又獲邀到內地出席活動，有網民就於內地機場偶遇佘詩曼，並於社交網上分享了阿佘拒絕與一名小粉絲合照的視頻。

佘詩曼憑MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG：@charmaine_sheh）

佘詩曼被大批市民重重包圍。(小紅書)

佘詩曼身材超好。(小紅書)

佘詩曼雖然貴為視后，但她一向貼地又親民，不少網民曾偶遇她兼且成功集郵，把與她的合照分享到社交網。然而日前佘詩曼竟然拒絕與一名小妹妹合照。有網民post出一段視頻，片中佘詩曼正身處武漢天河機場的check in櫃位前剛辦完登機手續，當她準備離開的時候，有一名小女孩`上前詢問佘詩曼可否合照。小女孩說道：「姐姐可以合影嗎？」誰知平日出名友善的佘詩曼竟然一臉嚴肅的樣子，搖搖頭拒絕了，嚇得該名小女孩後退兩步。隨即佘詩曼便變臉露出甜笑說道：「開玩笑啦！」她更半蹲與小女孩合照，又摸摸女童的臉說再見，盡顯超強親和力。有網民就笑指佘詩曼展現出童心未泯貪玩的一面，可是卻嚇到小朋友。

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼與小女孩的互動。(影片截圖)

佘詩曼（IG@charmaine_sheh）