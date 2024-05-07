湯洛雯37歲生日馬國明狂送驚喜　手上巨鑽戒指極搶眼：謝謝你

5月6日是馬太湯洛雯37歲生日，自去年12月與馬國明於泰國蘇梅島圓婚後，成為幸福馬師奶，首個做人妻後的生日，獲老公花盡心思慶祝，令她甜在心頭：「謝謝你為我改變，這已經是最好的生日禮物。」



湯洛雯5月6日37歲生日。（IG：@tracytschu）

婚後湯洛雯生活悠閒，手袋都升LV用名牌！（IG/@roxannetong）

湯洛雯27歲混血靚仔表弟 學揸飛機Cool魔上身徵乘客翱翔天際

連日來湯洛雯出席多場慶生活動。（IG：@roxannetong）

連日來湯洛雯出席多場慶生活動。（IG：@roxannetong）

婚後馬國明努力工作，靚湯養尊處優享受人生，連日來出席多個慶生活動，生日正日當然留畀老公。馬國明亦沒有令愛妻失望，到高級餐廳撐枱腳，送上大札鮮花及靚蛋糕，二人不停對望又情深接吻，靚湯手上的巨型鑽戒更是相當搶fo。

連日來湯洛雯出席多場慶生活動。（IG：@roxannetong）

婚後老婆首個生日，馬國明費盡心思為湯洛雯送上驚喜。（IG：@roxannetong）

婚後老婆首個生日，馬國明費盡心思為湯洛雯送上驚喜。（IG：@roxannetong）

湯洛雯手上鑽戒極搶眼。（IG：@roxannetong）

靚湯感動表示：「他不是一個會給別人驚喜，更不算是一個浪漫的人，但是他就是那一種，只要你跟他說過他便不會忘記，嘗試努力做好的另一半。謝謝你為我改變，這已經是最好的生日禮物@kennethmkm」

馬國明為老婆送上驚喜，湯洛雯手上鑽戒極搶眼。（IG：@roxannetong）

湯洛雯手上鑽戒極搶眼。（IG：@roxannetong）

湯洛雯手上鑽戒極搶眼。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明瘋狂放閃。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明瘋狂放閃。（IG：@roxannetong）