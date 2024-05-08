影壇大哥前妻激罕露面打扮樸素氣質依然　離婚30年作風極低調

現年72歲的洪金寶入行60年，在影壇地位舉足輕重，上月中出席《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮時獲頒「終身成就獎」，當晚他在台上公開感謝前妻曹恩玉為他生了4個子女，亦有感謝現任太太高麗虹的不離不棄，悉心照顧他的起居飲食。其實曹恩玉多年來一直生活低調，甚少公開露面，但她與當年有「鬼后」之稱的王玉環私交甚篤，不時相約聚會。日前王玉環曬出聚會照，並寫道：「好友常聚，40多年的老朋友相聚會開心愉快的午餐。」

洪金寶獲頒「終身成就獎」。（資料圖片）

洪金寶與太太高麗虹一同出席「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮及紅地氈環節。（資料圖片）

洪金寶與太太高麗虹一同現身導演會晚宴。（資料圖片）

洪金寶與前妻曹恩玉育有三子一女，現任太太為高麗虹。（微博@洪天祥）

王玉環曾邀請姜大衛與太太李琳琳、鄧光榮遺孀嚴納珍及洪金寶前妻曹恩玉到家中聚會。（微博@Agassi王玉環）

相中所見，當日王玉環與曹恩玉、鄧光榮遺孀嚴納珍相約飯敘，當中曹恩玉以一身全黑打扮現身，打扮樸素，她與王玉環更對着鏡頭大擺心心手勢，心情大靚。據知當年洪金寶去韓國工作時，曹恩玉負責接待他，兩人逐漸產生了感情，婚後曹恩玉誕下三子洪天明、洪天祥、洪天照及一女洪煦榆，但兩公婆婚後生活矛盾不斷，最後在1994年離婚收場。其後洪金寶與高麗虹再婚，女方更退出演藝圈，專心照顧家庭，高麗虹不時陪伴洪金寶出席公開活動，兩人至今恩愛如昔。而曹恩玉與兒子洪天明及孫仔的感情亦十分好，今年年初亦有出席洪天明大仔洪大仁（TJ）的生日會，場面熱鬧。

王玉環與曹恩玉、鄧光榮遺孀嚴納珍相約飯敘。（小紅書圖片）

曹恩玉以一身全黑打扮現身，打扮樸素。（小紅書圖片）

曹恩玉與兒子洪天明及孫仔的感情亦十分好。（影片截圖）

今年年初亦有出席洪天明大仔洪大仁（TJ）的生日會。（影片截圖）

場面熱鬧。（影片截圖）