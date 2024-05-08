67歲名媛謝玲玲凍齡有術皮膚超緊緻　高貴氣質完勝細25年范冰冰

現年67歲的名媛謝玲玲近年活躍於社交平台，不時在Instagram分享富貴生活點滴，更大曬強勁閨密圈。昨日（7日）謝玲玲上載了與女兒林心兒、范冰冰等人在港飯聚的照片，獲網民激讚氣質完勝年紀比自己細25年的范冰冰！

謝玲玲近年活躍於社交平台。（IG圖片）

謝玲玲不時在Instagram分享富貴生活點滴。（IG圖片）

謝玲玲昨日在IG貼出飯聚照片，並留言寫道：「立夏好時節，在我們家的越南創意菜餐廳SEP和小女兒林心兒Elly Lam、范冰冰、王璐、樂樂一起暢聊。立夏尤其適合酸甜爽口食物，美食的酸甜如同人生。在每個人生的時節，有不同的風景和境遇，充滿智慧的人會一直謙卑感恩，好好珍惜。」

謝玲玲與范冰冰飯聚。（IG圖片）

謝玲玲高貴大方。（IG圖片）

網民大讚謝玲玲氣質高貴大方。（IG圖片）

大批網民看到照片後，都大讚謝玲玲凍齡，氣質完勝范冰冰：「這麼多美女還是你第一名」、「果然優秀的人要在一起」、「不同氣質的女生不同的美麗」、「要知道謝玲玲的年紀比范冰冰的媽媽都大了，站在一起合影，並沒有看出太大的差別！兩位小姐都好美。」

謝玲玲凍齡有術。（IG圖片）

點睇都唔似67歲。（IG圖片）

名媛謝玲玲童星出身，曾奪得三次金馬獎最佳童星獎，成年後亦有不少演出，不過與前夫林建岳結婚後便息影，其後兩人於1995年離婚，結束15年婚姻。雖然離婚多年，但謝玲玲與「林老太」林余寶珠依然保持密切關係，雙方更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，兩人不時相約見面，可見關係非常融洽。