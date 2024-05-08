港姐冠軍莊子璇返學靚樣被貼堂 五官愈變愈立體遭網民4字暗寸
撰文：崔力生
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現年22歲的應屆香港小姐冠軍莊子璇（Hilary），自參選港姐以來是非不斷，先是被傳與其他佳麗不和被杯葛，到當選後又被網民彈欠氣質沒有冠軍相，爸爸更被揭是香港錦埔同鄉聯誼會會長莊金勝，非常猛料。
此外，莊子璇的樣子也是網民一直所關注，當選至今「愈變愈靚」，尤其經常被說的「豬膽鼻」驚變「間尺鼻」惹來整容疑雲，雖然莊子璇曾否認，解釋自己只是用心化鼻妝，但依然未能讓人信服。
內心強大的莊子璇亦懶理外界抨擊，忠於自我，繼續在社交平台出po騷靚樣，又不時性感谷胸派福利；同時亦兼顧學業，專心修讀香港大學的食物及營養科學系。即將5月畢業的莊子璇，今日在社交平台分享一則返學小趣事：「事緣我有份asm要交一條片係分享一本書，咁上堂嗰陣 professor 行過嚟問我，可唔可以將我條片share俾大家睇，我個下呆咗（因為我覺得太社恐，但係又唔係幾好意思拒絕佢），雖然我最後都係婉拒咗，但係重點嚟啦!!!個ppt上面依舊有我個樣，直到落堂都仲喺度…所以，我都係尷尬咗成堂...#張相就係拍條片嘅時候影」。
但莊子璇的樣子再次引起網民熱議，相中她曬出七分面，原本的「包包面」變了「V字面」，五官更是立體不少，如果不是看到名字完全認不出，難怪有網民留言：「wa..... 又進化咗咁嘅」，甚至以「面目全非」來形容她。
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