名媛女星內地狂買樓再曬杭州二千萬豪宅　巨廳有回音有間房竟咁用

出身富裕，現年44歲的馬來西亞拿督千金莊思敏，家族資產估計約8億元，她也是圈中的小富婆。而近年不時到內地工作的莊思敏，2023年曾拍片透露自己已在杭州置業，並拍片公開複式豪宅內景，給網民來個杭州屋企的roomtour。她透露新屋價值約2000萬，面積極大，除了擁有巨廳和多個房間，還有戶外大花園。她日前又表示於河源新買的物業收樓了，是一間清水樓，有網民指她買樓如買菜。

莊思敏44歲生日。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏好勸力搵錢。（IG圖片）

莊思敏於河源買樓。（抖音）

莊思敏曾拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋。（影片截圖）

莊思敏拍片透露已在杭州「置咗頭家」。（影片截圖）

前日莊思敏又再拍片曬出她這個位於杭州的豪宅，片中她走到巨廳中表示：「返嚟我杭州個屋企喇，你睇下當個廳無咗直播需要用既工具之後，你睇下幾大個廳有回音呀，哈哈哈。我哋喺個廳可以望個個電視做運動，係時候跳操喇。」之後她又走到一房間的門前表示：「究竟我有幾鍾意網購呢？」便打開了房門，裏面是專用來放置她網購收到的快遞包裹，讓她可以在房中慢慢拆。竟然有間房是專用來這麼用的，足見她的豪宅真的是勁大勁多空間。

莊思敏再拍片曬杭州的屋企。(抖音)

莊思敏再拍片曬杭州的屋企。(抖音)

莊思敏再拍片曬杭州的屋企。(抖音)

莊思敏再拍片曬杭州的屋企。(抖音)

莊思敏杭州屋企有快遞包裹專用房間。(抖音)

莊思敏杭州屋企有快遞包裹專用房間。(抖音)

莊思敏杭州屋企有快遞包裹專用房間。(抖音)

莊思敏杭州屋企有快遞包裹專用房間。(抖音)

莊思敏去年拍攝的杭州豪宅roomtour片讓網民參觀了她的家，片中所見屋苑環境清幽，室內設計現代簡約，以白色及暖黃色作主調，而一入門就有一整面牆的鞋櫃，步入屋內就是巨型客廳，L字形的落地玻璃窗景觀開揚，客廳擺放了一張可坐四人的長形梳化及一張單人梳化，相連的飯廳內就擺放了一張可坐七人的長方形飯枱及雲石吧枱，廚房是開放式設計。之後莊思敏指自己最鍾意的就是戶外花園，花園有一大片草地，再以整排高過人的樹作掩護，保護私隱，空間極大，隨時可邀請好友到家中作客兼BBQ！

巨型客廳。（影片截圖）

戶外花園。（影片截圖）

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而大屋上層就是臥室，莊思敏笑言最大一間當然要留給自己，而房內亦設有獨立洗手間及露台，相當開揚。另外兩間房就留給細妹同助理，方便她們到杭州時可以留宿。莊思敏又透露新屋的結構是兩層再加一個地下室，總共三層，價錢方面就不用兩千萬，她都不禁講道：「好似好划算呢！」其實莊思敏一向都有投資，早在2017年她就以627萬元買入何文田加多利軒一個中層單位，但該棟物業因頻頻出現蝕讓情況而被行內人稱為「蝕讓之城」。而莊思敏以400萬投資的士牌，最新報價由上月412萬跌至367萬，雖然她投資連番失利，但似乎完全無損她的心情，更頻頻大曬豪宅！