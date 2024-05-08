兩屆視后拍片2選1自爆諗過轉行　片尾英文字母竟觸發內地網民神經

現年42歲的胡定欣先後憑劇集《鬼同你OT》和《城寨英雄》連奪兩屆「視后」，演技獲得觀眾肯定之餘亦吸納不少粉絲，為了讓粉絲更了解她，胡定欣拍攝了一段「2選1」即問即答短片，但影片尾段兩個英文字母竟引起中港文化習慣差異。

胡定欣先後憑劇集《鬼同你OT》和《城寨英雄》連奪兩屆「視后」。（視覺中國）

演技好之餘，也有性感一面。（IG@nwuuu）

身材超好。（IG@nwuuu）

片段中，胡定欣分享了很多平時起居飲食的習慣，其中一條問她「食糭落豉油」還是「食糭落糖」，胡定欣選擇了後者，即時引起「同路人」共鳴，留言表示：「終於有人食糭落糖了」、「肯定係糖啦唔通豉油」。

胡定欣拍片2揀1.（小紅書）

胡定欣習慣「食糭落糖」。（小紅書）

，即時引起「同路人」共鳴。（小紅書）

而在另一題當中，胡定欣被問「鍾意影相定拍戲？」她搞笑裝作鼓起勇氣地回答：「我曾經想轉（行）㗎，我想做攝影師唔做幕前。」還對住鏡頭問大家經：「可唔可以呀？俾個機會我！」話畢，現場工作人員即讓胡定欣一嘗做攝影師，讓她去操作機器，坐在機器后的胡定欣戴上耳機心情興奮，操作起來還似模似樣。其實胡定欣向來對拍攝和影相都非常有興趣，如之前與郭晉安拍攝《白色強人II》時，她就曾專業相機為對方拍下拍攝花絮，連現場攝影師看過都讚。

胡定欣被問「鍾意影相定拍戲？」（小紅書）

自爆曾經想轉行。（小紅書）

轉做攝影師。（小紅書）

喜愛到連幕前都可以唔做。（小紅書）

胡定欣落場操作攝影機。（小紅書）

似模似樣。（小紅書）

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但沒料到片段完結後卻發現一段小插曲，由於片段由「邵氏兄弟」拍攝，最尾出現公司logo是非常正常的事。但Logo上的「SB」竟意外觸發內地網民神經，因為「SB」在普通話是「傻逼」的意思，故有網民留言說：「高高興興地看完全片，沒想到最後還被罵！」隨後有其他網民解釋說：「那是邵氏兄弟的子母簡稱，早二十幾年就有了」，也有人說：「文化習慣差異。」

「邵氏兄弟」個Logo，引發文化習慣差異。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）