幸福視后自爆生B後忽略另一半　全靠老公一句話挽救婚姻危機

郭晉安與歐倩怡早前宣布離婚，結束18年婚姻，令外界大感意外及惋惜。其實要維繫一段婚姻絕對不易，日前胡杏兒就拍片大談夫妻關係，她認為幸福法則是：「不要忘了身邊最重要的人。對於大多數有娃家庭來講，自從有孩子後，夫妻關係好像開始有變化。其實我覺得夫妻同頻就是婚姻理想狀態：即使生活被孩子佔據，也要確保有時間與另一半進行深入的溝通。分享彼此的想法、感受和擔憂，瞭解對方的內心世界。愛不只存在花月下，更在共同育兒的點滴。」

胡杏兒。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒同老公李乘德結婚8年一直非常恩愛。（IG@myoliemyolie）

模範夫妻！（IG@myoliemyolie）

兩人育有三個寶貝仔。（IG@myoliemyolie）

簡單幸福。（IG@myoliemyolie）

溫馨。（IG@myoliemyolie）

拍片大談夫妻關係。（影片截圖）

胡杏兒提及近日得知一位結婚15年的好朋友有意離婚，對方兩夫妻看起來非常恩愛，感情很好，育有兩個小朋友，但原來男方正考慮離婚。胡杏兒指男人同女人的想法不一樣，加上組成家庭有了小朋友之後，更是翻天覆地的改變：「尤其是對媽媽來說，我以前看過一個紀錄片就是說這個孩子誕生的那一瞬間，這個媽媽腦子裏面的整個構造是會完全的改變，母親這個身體呢完全是變了另外一個樣了，因為母親她天生就是要去保護孩子，所謂的母性嘛，但原來呢男人是完全沒有這個情況的，很奇怪是吧。」

胡杏兒指男人同女人的想法不一樣，加上組成家庭有了小朋友之後，更是翻天覆地的改變。（影片截圖）

胡杏兒指男人同女人的想法不一樣，加上組成家庭有了小朋友之後，更是翻天覆地的改變。（影片截圖）

媽媽有母性。（影片截圖）

但爸爸不一樣。（影片截圖）

胡杏兒坦言有了小朋友後，媽媽難免會將所有專注力放在子女身上，因而忽略了身邊的老公：「我覺得這是婚姻裏面最大最大我們要留意的一個點，很危險。」她自言亦曾面對此問題：「我生了孩子之後，我突然間有段時間我的眼裏只有我的孩子，我完全看不見任何人，包括我的老公，幸好當時我老公也有提醒我就說『喂，你要記得我也是存在的。』幸好我老公是有這樣的洞察力，他會跟我說他的感受。當然同時在照顧孩子方面，他也是很幫忙的。」最後杏兒語重深長說：「不要忘了自己身邊其實最重要的那個人，你身邊那個其實算是最重要的那個人，應該是比你孩子更重要的那個人。」胡杏兒同老公李乘德結婚8年以來一直非常恩愛，兩人育有三個寶貝仔，一家五口幸福美滿。

胡杏兒自爆生B後曾忽略老公。（影片截圖）

將所有專注力放在兒子身上。（影片截圖）

幸好當時老公提醒。（影片截圖）

成功挽救婚姻危機！（影片截圖）

關注身邊人。（影片截圖）

一家五口幸福美滿。（IG@myoliemyolie）

好爸爸！（IG@hakkaphil）

好爸爸！（IG@hakkaphil）