周柏豪現身大馬20人護駕排場勁　一個舉動換來女粉絲一句：太過份

歌手周柏豪近年主攻內地市場，亮相多個綜藝節目令他知名度亦極速急升，加上形象健康、外表帥氣而大受歡迎，除了舉行巡迴演唱會外，工作又一個接一個，可謂撈得風山水起。

周柏豪在內地非常受歡迎。（周柏豪微博圖片）

周柏豪在內地越來越紅。（周柏豪微博圖片）

周柏豪亮相多個綜藝節目令他在內地知名度極速急升。（視頻截圖）

而這股人氣除了在內地外，最近還席捲到有不少華人的馬來西亞。向來喜歡籃球的周柏豪日前到當地出席一個與NBA有關的活動，他一到機場已有不少粉絲前來接機，而活動地點跟不用說，大批粉絲一早已到場守候，當周柏豪現身一刻，在場粉絲即進入瘋狂狀態，紛紛擠向偶像，為安全起見，大會安排了至少有20位保安人員為他開路，排場十足。

周柏豪日前到馬來西亞出席活動，吸引大批粉絲到場支持。（小紅書）

場面墟撼。（小紅書）

周柏豪即席獻唱。（小紅書）

又同在場粉絲握手。（小紅書）

還大騷球技。（小紅書）

雖然現場擠迫又混亂，但周柏豪都非常親民，全程笑容掛面，又盡量地握手，滿足熱情粉絲。而在活動上，周柏豪除了唱歌之外，有打籃球的他還一展球技，與粉絲打成一片非常開心。至於粉絲見到周柏豪也十分興奮，紛紛舉機影相、拍片，有如粉絲見面會一樣。

有超過20位保安開路，排場十足。（小紅書）

周柏豪邊行邊叮囑粉絲要小心。（小紅書）

事後，有女粉絲將她與周柏豪的互動片段分享到社交平台，並寫上「周柏豪太過分了！！」這位女粉絲如此激動，原來是因為周柏豪在擠迫的人群中居然認得出她，不但跨過來跟她握手，還親口說了一句：「我認得你」，即時令她甜入心。不少網民留言表示羨慕這位女粉絲，又笑言：「手可以不用洗了」。

有女粉絲成功令偶像認出自己，非常激動。（小紅書）

有女粉絲成功令偶像認出自己，非常激動。（小紅書）