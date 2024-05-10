倪嘉雯黃嘉雯都有睇「東張何伯」　一語突破「盲腸」發現問題所在

陳嘉倩、蔡雪瑩、倪嘉雯、黃嘉雯四位美女主持TVB新節目《美食新聞報道》。倪嘉雯和黃嘉雯接受《香港01》訪問，談起美食時她們馬上兩眼發光。黃嘉雯直言平時拍飲食節目只是食幾道美食，但今次則一日內可能要拍幾個地點，即是要一日食10多道菜。她說：「真係為咗大家而犧牲自己。」



陳嘉倩、蔡雪瑩、倪嘉雯、黃嘉雯四位美女主持TVB新節目《美食新聞報道》。（陳順禎 攝）

倪嘉雯補充說：「我哋真係堅食，每一啖都擺落口，滿晒咁食！」倪嘉雯又爆料說：「因為每一間都好好味，幕後成日stop我哋叫唔好再食。」

倪嘉雯、黃嘉雯直言拍《美食新聞報道》一日要食十幾樣餸。（陳順禎 攝）

最近《東張西望》的「老夫少妻」何伯成為討論熱話，原來忙於工作的倪嘉雯和黃嘉雯都有聽聞。倪嘉雯接受《香港01》訪問時說：「我睇咗上半集，因為我第二日要開工。」黃嘉雯說：「都聽到有人傾呢個話題。」

倪嘉雯、黃嘉雯表示《美食新聞報道》的外訪形式似足「男友視角」一樣，要「餵鏡頭」食嘢。（陳順禎 攝）

倪嘉雯續說：「上網睇好多人話起底，可能佢係咩來頭...（記者：你都跟得好貼喎。）唔好咁講，因為出街好多人食飯都講，連隔籬檯都講緊，唔係我自己搵。我又覺得，我哋只係收到片面嘅嘢，又唔係事實全部，我會想聽吓其他角度。」

倪嘉雯、黃嘉雯擔任《美食新聞報道》主持。（陳順禎 攝）

黃嘉雯也說：「我覺得我哋始終係旁人，唔知內情。我覺得佢哋有個問題係，冇好好咁溝通，我相信佢啲仔女都係關心佢老豆，但係可能冇好好溝通，一下就攞晒啲錢。我諗我見到我老豆真心相愛嘅，我會祝福佢。」

陳嘉倩、蔡雪瑩、倪嘉雯、黃嘉雯四位美女主持TVB新節目《美食新聞報道》。（陳順禎 攝）

倪嘉雯、黃嘉雯擔任《美食新聞報道》主持。（陳順禎 攝）

問到她們會不會接受與「年上」的男朋友結婚，倪嘉雯說：「蘇師傅成日都叫我搵個至少大9年嘅，所以對於我印象唔係好介意。」黃嘉雯也說：「一個人啱唔啱，同年齡係無關嘅，我見過啲60，70歲都可以好charm。」