爆紅男神6年前被偶遇生圖流出　冬裝藏不住一身爆肌書卷氣極靚仔

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由五一黃金檔期上映至今，屢破票房大關，日前更宣布衝破3000萬本地票房大關，大受觀眾歡迎！《九龍城寨之圍城》同步於內地上映，在內地同樣取得佳績，截至前日（10日）累計票房已達4億1500萬元人民幣，超過1000萬人次入場觀映，成績驕人。而在戲中飾演信一的劉俊謙更是憑此角火速爆紅，他帥不凡氣的形象成功俘虜大批女粉絲，吸引了一班「劉太」入場支持他，甚至成為新一代「國民老公」，人氣爆燈。

面對觀眾封自己為「國民老公」，劉俊謙直言過去粉絲不多，受寵若驚！（梁碧玲 攝）

任賢齊、伍允龍及劉俊謙於謝票後接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

劉俊謙（IG@lauchunhim.terrance）

劉俊謙（IG@lauchunhim.terrance）

其實不少網民都留意到，近年成功在台灣持續有曝光的香港男藝人，似乎暫時只有劉俊謙一位。

昨日有內地網民於社交網分享了他與劉俊謙的合照生圖，並留言寫道：「中環與路人合影，回來發現不對勁，咋那麽眼熟？開玩笑其實是2018年在誠品遇到，按耐不住的激動！本人很nice很有親和力！《瑪嘉烈與大衛·前度》開始關注劉俊謙，當年發圈還沒幾個人認識，看完九龍城寨也看到了不一樣風格的他！希望他演藝事業越做越好！」原來是攝於2018年的合照，6年前的劉俊謙看來和現在沒什麼分別，證明他keep得極好。相中的劉俊謙穿上緊身黑色衫現卡其色針織外套，戴上帽子和眼鏡，顯得文質彬彬，帶點書卷氣，與信一的粗獷型格截然不同，但都是超級之靚仔。有網民就留意到劉俊謙相當之大隻，冬裝衣服亦藏不住他的一身健碩肌肉。

內地網民於2018年與劉俊謙合照生圖。(小紅書)

電影與漫畫版的信一比較。