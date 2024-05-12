獎門人｜郭珮文被男藝人擊中胸部？ 被「襲」後雙手掩胸不知所措
撰文：林迅景
出版：更新：
《獎門人獎門人感謝祭終極篇》今日（12/05）播出，竟出現疑似「咸豬手」？事緣今集共有40多位嘉賓上節目玩遊戲，有郭珮文、三哥苗僑偉、洪天明、陳山聰、梁競徽、朱晨麗以及80年代「性感象徵」的葉子楣等等。
玩到「爭櫈仔」環節時，40多人被安排爭10張櫈仔，即是30多人即時被foul出局。「獎門人」處理完一輪就有10人入圍，於是到剩下最後三張櫈仔的時候，本來被foul出局的郭珮文就似是獲得「恩准」加入。
負荷本身就比別人重的郭珮文就還是跑得比別人慢。當時除了郭珮文之外，還有梁競徽及另一位女嘉賓 三人一齊搶同一張櫈仔。正當郭珮文打算伸手搶櫈之際，梁競徽就忽然伸出「如來神掌」一掌撥開郭珮文，同時手掌就直接拍在郭珮文的胸部。郭珮文的胸部應該是感受到梁競徽的手掌，就即時放開了櫈仔，雙手掩胸跪坐在地上。之後梁競徽亦搶不到櫈仔，若無其事的企在位置上。
不少網民都見到這一幕，紛紛在討論區留言，為無故「被拍胸」的郭珮文感到不值，更直言梁競徽是「咸豬手」。
盤點郭珮文17個最吸睛時刻 憑噴血身材從落選港姐變「最強Body」
+13