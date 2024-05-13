Chill Club頒獎禮｜越南歌手Vũ撞樣沈震軒　Dear Jane：我都覺

Dear Jane與Vũ同台演出後，網民激讚Vũ嘅唱功。（葉志明攝）

Dear Jane與越南歌手Vũ (Hoàng Thái Vũ ）在「Chill Club頒獎禮」合唱《Những Lời Hứa Bỏ Quên》，之後Vũ以字正腔圓的廣東話唱出《2084》，實力獲得網民洗版大讚。頒獎禮結束後，Dear Jane與Vũ 齊齊接受訪問，Tim表示去年為對方做歌，今次兩個單位首度同台，他亦學了幾句越南話，而Vũ 只花了3日學識《2084》。

Tim望有機會與Vũ再合作。（葉志明攝）

對於香港網民嘅喜愛，Vũ 以廣東話表示「多謝」，而Tim亦表示絕不介意被搶Fo；而問到覺唔覺Vũ 與沈震軒十分似樣時，Tim 即謂：「我都覺」又以英文向Vũ 翻譯，又笑稱他比沈震軒更靚仔，Vũ 表示希望有機會喺香港拍戲，而他亦有邀請Dear Jane九月到越南任其演唱會嘉賓。

越南版沈震軒。（葉志明攝）

Vũ 是位越南獨立音樂歌手，有「地下情歌王子」、「獨立音樂王子」稱號。雖然從小對音樂感興趣，但順從父母意願，進入軍事學院就讀，畢業後在軍事學校任教。直到2016年，他創作嘅 《Lạ lùng》及 《Lời yêu em》得到樂迷留意，2018年與Đen合作歌曲《Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em》，MV點擊至今累積八千萬。