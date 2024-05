恭喜恭喜﹗2007年港姐季軍周美欣(Lorretta),去年3月與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友結婚,新婚一年傳來喜訊宣佈造人成功。



2007年港姐季軍周美欣(Lorretta),去年3月與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友結婚。(IG:@lowwie)

2007年港姐季軍周美欣(Lorretta),去年3月與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友結婚。(IG:@lowwie)

2007年港姐季軍周美欣(Lorretta),去年3月與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友結婚。(IG:@lowwie)

周美欣選美入行後,客串過幾套劇集及電影,2010年離巢TVB曾加盟唱片公司轉做歌手,又曾到內地參加歌唱比賽,及後返家鄉溫哥華繼續於當地發展娛樂事業。早在2020年9月已宣布拍拖1年半男友求婚成功,原定21年夏天舉行婚禮因疫情延至23年成婚。

2007年港姐季軍周美欣(Lorretta)宣佈準備做媽媽。(IG:@lowwie)

2007年港姐季軍周美欣(Lorretta)四肢仍纖幼。(IG:@lowwie)

2007年港姐季軍周美欣(Lorretta)四肢仍纖幼。(IG:@lowwie)

她上載照片見到,老公從後環抱,二人笑容相當幸福,留言表示:「Happy Mother’s Day ! 🌷 Something has been growing in my tummy ☺️ Can’t wait to join the motherhood 🤣.(我的肚子裡有東西在生長,我迫不及待地想加入母親行列!)」並以HASHTAG透露現時已懷孕17周。

老公從後抱實周美欣(Lorretta)。(IG:@lowwie)

老公從後抱實周美欣(Lorretta)。(IG:@lowwie)