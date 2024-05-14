東張西望｜新何太被檔主大爆係心機女　早睇中何伯仲日日煲迷魂湯

日前引起全城熱話的何伯及「新何太」今日（13日）再次現身《東張西望》接受訪問，訪問中二人「情比金堅」，何太更全程捉著何伯的手，亦有網民笑指因為《東張西望》派出火辣辣的「東張女神」梁敏巧，所以何太擔心何伯被搶走而「捉到實」！何伯與年輕30年的何太於街市認識，何太在自己報紙檔對面賣菜，後來因為何太經常煲湯給他而產生感情，二人相識不到半年便結婚。之前曾指新何太的「行頭」超過30萬，但新何太則表示她珠寶首飾大部分都是A貨，而龍鳳鈪就是真的，值近10萬，是何伯送她的情人節禮物。

新何太則表示她珠寶首飾大部分都是A貨，而龍鳳鈪就是真的。（節目截圖）

這對龍鳳鈪值近10萬，是何伯送她的情人節禮物。（節目截圖）

二人「情比金堅」，何太更全程捉著何伯的手。（節目截圖)

何伯及「新何太」今日（13日）再次現身《東張西望》接受訪問。（節目截圖)

今日的《東張西望》的預告中講到，有不少網民就指何太其實早已經視何伯為「獵物」，亦有二人相識的街市檔主向《東張西望》大爆何太是「心機女」，對何伯只是虛情假意。街市檔主帶點生氣的說：「佢就煲湯畀佢飲，你都唔好飲啦，係唔係迷魂湯嚟㗎？後期呢個啊伯就成日走過嚟同我講話，其實呢我做你契女都得，不過做你老婆都得㗎！」

不少網民就指何太其實早已經視何伯為「獵物」。（節目截圖)

有檔主向《東張西望》大爆何太是「心機女」，對何伯只是虛情假意。（節目截圖)

但何伯似乎不覺得何太所煲的是「迷魂湯」，何伯說：「佢話迷魂飲死你添，我話你講呢啲說話得罪人！」何伯極力護妻，力證何太煲的不是迷魂湯。

何伯似乎不覺得何太所煲的是「迷魂湯」。（節目截圖)