一代功夫巨星禮佛獲住持親自接待大陣仗　全程要人扶令人擔憂

現年61歲的「功夫皇帝」李連杰近年甚少公開露面，但信佛多年的他不時在各地的寺廟和佛教活動中被偶遇。日前（11日）適逢農曆四月初四文殊菩薩誕辰，李連杰現身五台山禮佛，不少網民都有在社交平台分享照片及短片，相中所見，李連杰當日以全黑打扮現身，非常低調，但他是由佛寺住持林虎大師親自接待，在火供環節時，他更由一眾僧人陪同，現場有逾百人圍觀，之後李連杰又獲安排單獨會見大師，並送上自己的新書《超越生死》，可見他今次禮佛十分大陣仗！

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）

李連杰早前分享了一輯今年1月同2月在尼泊爾求佛修行的照片。（IG@jetli）

李連杰相隔4年再於IG曬出與老婆利智的合照，兩人精神不俗。（IG@jetli）

細女Jada亦有同行。（IG@jetli）

李連杰獲安排單獨會見住持林虎大師，並送上自己的新書《超越生死》。（小紅書圖片）

現場有逾百人圍觀。（小紅書圖片）

李連杰今次五台山之行，除了禮佛的陣仗夠大之外，他的身體狀況亦成為網民關注的焦點，事緣李連杰當日幾乎全程都要人在旁攙扶，尤其是上落樓梯時步履蹣跚，身形浮腫，老態明顯，網民紛紛留言感嘆：「一代功夫巨星身體咋變的這麼差了呢」、「歲月不饒人」、「年輕時候練武術受傷太多了」，不過亦有不少網民大讚他態度謙卑，樸實虔誠又低調。

李連杰現身五台山禮佛。（小紅書圖片）

現場好多人。（小紅書圖片）

當日幾乎全程都要人在旁攙扶。（影片截圖）

尤其是上落樓梯時步履蹣跚。（影片截圖）

老態明顯。（影片截圖）

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其實李連杰自2013年承認罹患甲狀腺機能亢進症後，身體屢傳出問題，2018年更流出一張老態龍鐘的照片，近年更多次傳出死訊，令影迷非常憂心。去年11月李連杰現身台灣出席新書講座，一開場就自嘲：「我還沒死！之前還在大陸傳我死了，十年了，有人說我死了那麼多次？怎麼還沒死！」當時他精神不俗，中氣十足，他透露自己已學習佛法25年，在師父鼓勵下決定出書分享心路歷程。

李連杰自小習武。（IG@jetli）

李連杰老態照片曝光，猶如80歲阿伯。（網上圖片）

李連杰出書分享心路歷程。（IG@jetli）

去年11月李連杰現身台灣出席新書講座。（視覺中國）

大女Jane亦有同行。（視覺中國）

李連杰是圈中出名的虔誠佛教徒。（IG@jetli）