永遠男神跑步雙腿驚現離奇腫包　疑健康出狀況網民憂心一嚴重問題

本月18日便踏入69歲的周潤發 （發哥） 向來熱愛行山跑步，近年還會參加一些長跑賽事，2022年12月曾角逐香港越野錦標賽，2023年2月發哥又完成了渣打馬拉松10公里比賽，同年11月發哥再次出戰馬拉松並完成了他首個半馬比賽。發哥一有時間就會出去跑步和行山鍛練身體，所以不少網民都曾在跑步行山期間偶遇他。周潤發雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，經常被偶遇他的粉絲集郵，近日又有網民把發哥的照片放到社交網上分享。

周潤發2023年首次參加渣打馬拉松，對順利完成賽事感到開心。(資料圖片）

周潤發是不少人心目中永遠的男神。

不少網民都曾偶遇發哥。(小紅書)

日前有網民在小紅書以「太平山捕捉野生發哥一隻！」為題發文，寫道：「早起登頂太平山，迎面而來一群晨跑客，中間一位看著眼熟，終於到我捕抓到野生「周潤發」」，從相中可見發哥當日穿上運動背心、 legging加波褲打扮，戴上太陽眼鏡在跑步。然而這張照片卻惹來了網民熱議，因為有網民留意到發哥的兩邊大腿都有兩個呈球狀的東西凸起，體積如乒乓球般，看來似是肌肉腫脹或腫瘤似的。有網民直指周潤發大腿這個現象，疑是挺嚴重的靜脈曲張，甚至指他這狀態不宜跑步，否則可以會令情況更加嚴重，不少網民都擔心發哥的身體健康狀況。

周潤發的腿上有兩個腫脹的球狀，惹來網民熱議。(小紅書)

周潤發幫襯茶餐廳被偶遇。(小紅書)

周潤發在馬路上拍照。(小紅書)

周潤發在馬路上拍照。(小紅書)

周潤發在馬路上拍照。(小紅書)

周潤發幫襯茶檔被偶遇。(小紅書)

周潤發幫襯茶檔被偶遇。(小紅書)

周潤發幫襯茶檔被偶遇。(小紅書)

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