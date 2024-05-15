何超欣沈月大劉女兒組豪門千金團行街食雞蛋仔　網民：繼承者們

已故賭王何鴻燊孻女何超欣自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，雖然何超欣是「含着金鎖匙出世」，但仍非常努力上進，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份到世界各地參與研討會，絕對是才貌兼備。貴為豪門千金的何超欣，身邊的朋友同樣家境富裕，日前她就與劉鑾雄（大劉）女兒劉秀樺（Josephine）及邱淑貞女兒沈月合體，三人更在街頭影了不少靚相！

何超欣是學霸！（微博@何超欣Alice）

近年以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

外形出眾。（微博@何超欣Alice）

何超欣與劉鑾雄（大劉）女兒劉秀樺（Josephine）及邱淑貞女兒沈月合體。（小紅書圖片）

三人更在街頭影了不少靚相！（小紅書圖片）

何超欣在社交平台曬出一系列合照，並寫道：「跟姐妹們一起逛吃逛吃。」相中所見，三人都妝容精緻，打扮充滿青春活力，何超欣同沈月在影合照時都站在劉秀樺兩側，十分照顧這位小妹妹，她們還在街頭食雞蛋仔，體驗貼地生活。其實三人背景愛好都相似，不但同為豪門千金，亦與娛樂圈十分有淵源，當中樣貌出眾的何超欣同沈月近年不時出席時尚品牌活動，而年僅15歲的劉秀樺亦亭亭玉立，不時隨媽媽甘比一起出席活動，又經常追星，包括韓國女團BLACKPINK、ITZY、(G) I-dle等。三位千金不但成為好閨密，還相約一起行街，有網民更留言：「繼承者們。」相當精闢！

何超欣同沈月在影合照時都站在劉秀樺兩側，十分照顧這位小妹妹。（小紅書圖片）

食雞蛋仔。（小紅書圖片）

邱淑貞女兒沈月遺傳了媽媽的優良基因，美貌出眾。（IG@yuetyuetxx）

時尚品牌寵兒！（IG@yuetyuetxx）

非常標緻。（IG@yuetyuetxx）

劉秀樺是甘比大女。（IG@josephinelausauwah）

不時隨媽媽甘比一起出席活動。（IG@josephinelausauwah）

同(G)I-dle成員Minnie自拍！（IG@josephinelausauwah）

與BLACKPINK在後台合照。（IG@josephinelausauwah）

何超欣同奚夢瑤到甘比的鈎織店捧場。（IG@happyyarn_kimbee）